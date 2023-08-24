Sadık Gürbüz, Mersin'de Barış Günü programında sahne alacak

Mersin Yenişehir Belediyesi'nin '1 Eylül Dünya Barış Günü' dolayısıyla düzenleyeceği programda Türk Halk Müziği'nin sevilen ismi Sadık Gürbüz sahne alacak.

Dünyada çatışmaların sona ermesi, insan haklarının korunması ve küresel dayanışmanın öneminin vurgulandığı 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Yenişehir Belediyesi, Sadık Gürbüz dinletisiyle Mersinlileri bir araya getirecek. 1 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek dinleti programında sahne alacak Gürbüz türkülerini barış için okuyacak.

Mersinlileri, Dünya Barış Günü programına davet eden Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta Barış, Dünyada Barış" sözüne dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Kültür ve sanat etkinliklerinin insanları bir araya getirerek ortak bir paydada buluşturduğuna inanıyoruz. Bu özel günde de müziğin ve sanatın gücünü kullanarak barışın güzelliklerini birlikte kutlamak istiyoruz. Barışın ve dayanışmanın önemini bir kez daha hatırlatmak ve vurgulamak adına, 1 Eylül'de gerçekleştireceğimiz programımıza tüm Mersinli hemşehrilerimizi bekliyoruz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize miras bıraktığı 'Yurtta Barış, Dünyada Barış' ilkesini yaşatmak için mücadelemiz sürecek. Hep birlikte barışın sesi olmaya devam edeceğiz."