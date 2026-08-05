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Rize'de Yaşayan Miras Şöleni Başlıyor

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Rize'de somut olmayan kültürel mirasın yaşatılması ve geleneksel el sanatlarının tanıtılması amacıyla 7-9 Ağustos'ta "Yaşayan Miras Şöleni" gerçekleştirilecek.

Rize'de somut olmayan kültürel mirasın yaşatılması ve geleneksel el sanatlarının tanıtılması amacıyla 7-9 Ağustos'ta "Yaşayan Miras Şöleni" gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü, Valilik, Belediye ve Mustafa Baştan Kültür ve Sanat Derneği işbirliğinde düzenlenecek şölen, Türkiye'nin farklı illerinden somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarını ve sanatseverleri bir araya getirecek.

Rize Çay Çarşısı'nda gerçekleştirilecek etkinliğe, Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri'ne kayıtlı 11 unsur ile 17 ilden toplam 50 somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı ve sanatkar katılacak.

Şölende, sanatçılar kaligrafiden telkariye, halı dokumadan seramiğe, çömlekçilikten ahşap oymacılığına kadar birçok alandaki eserlerini ve üretim süreçlerini ziyaretçilerle buluşturacak.

Etkinlik kapsamında ayrıca uygulamalı atölyeler, sergiler, gösteriler, ustalarla söyleşiler düzenlenecek, mahalli sanatçılar performans sergileyecek.

Şölenle, somut olmayan kültürel mirasa yönelik toplumsal farkındalığın artırılması, geleneksel el sanatlarının desteklenmesi, sanatkarların tanıtılması ve bu kültürel birikimin gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

Ziyaretçiler, 3 gün sürecek etkinlikte geleneksel el sanatlarını yakından tanıma ve yaşayan miras unsurlarını deneyimleme imkanı bulacak.

Kaynak: AA
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