Rize'de 2. Anadolu Opera ve Bale Festivali Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğünce organize edilen "2. Anadolu Opera ve Bale Festivali" Rize'de başladı.

İsmail Kahraman Kültür Merkezi'ndeki açılışta konuşan Vali İhsan Selim Baydaş, festivalin Rize'nin kültür hayatına önemli katkı sunacağını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

DOB Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk ise Rize'de sanatın birleştirici gücünü hep birlikte solumak için toplandıklarını söyledi.

Festivalin yeni durağı Rize'de bulunmanın heyecanı içinde olduğunu belirten Sağtürk, "Geçtiğimiz yıl bu hayalin ilk adımını 'Opera ve Bale Her Yerde' diyerek Şırnak'ta atmıştık. Ardahan'dan Denizli'ye, Diyarbakır'dan Edirne'ye uzanan 24 il ve ilçede 51 ücretsiz temsil gerçekleştirdik. Her temsil, her alkış bize bu yolculuğun ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha gösterdi. O sahnelerde sadece opera ve bale değil umut, dayanışma ve kültürel zenginliğimiz sahnelendi." ifadelerini kullandı.

Bu yıl da aynı heyecanla ve aynı inançla yola çıktıklarını dile getiren Sağtürk, "Bayburt'tan başladığımız bu yolculukta 23 farklı noktada operalardan balelere, konserlerden modern dansa, müzikallerden çocuk oyunlarına kadar birçok farklı türde eseri sizlerle buluşturacağız. Her temsil bir başka şehirde yeni bir hikayeye dönüşecek ve her temsil sizinle hayat bulacak. Çünkü bu yolculuğun gerçek sahibi sizlersiniz." diye konuştu.

Festivalin en değerli çalışmalarından birinin, "Yetenek her yerde" anlayışıyla başlatılan genç yetenek taramaları olduğunu belirten Sağtürk, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl tanıştığımız birbirinden yetenekli yüzlerce genç arasından seçilen 6 evladımızla '16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali' kapsamında 19 Mayıs'ta 'Bütün Umudum Gençliktedir' isimli konseri gerçekleştirdik. O an bizler için yalnızca bir konser değil Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda bir hayalin gerçeğe dönüşmesiydi. Bu yıl da 23 il ve ilçede gençlerimizle buluşacak. Onların yeteneklerini keşfetmeye, onlara sanatın kapılarını aralamaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki sanatın yarınlarını güçlendiren bugün onlara uzanan işte tam da bu eldir. Bugün burada attığımız bu adım sadece bir festivalin açılışı değil, sanatla kurduğumuz gönül köprüsünün yeni bir halkasıdır. Sahnemiz sadece izlemek için değil birlikte hissetmek, birlikte üretmek ve birlikte geleceğe umutla bakmak için var."

Konuşmaların ardından İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü sanatçılarının "Folklorama" müzikali izleyiciyle buluştu.