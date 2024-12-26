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Rafadan Tayfa: Kapadokya Filminin Galası Gerçekleşti

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Haliç Kongre Merkezi'nde, TRT ortak yapımı 'Rafadan Tayfa: Kapadokya' filminin galası yapıldı. Sevilen kahramanların Kapadokya'daki maceralarını konu alan film, 27 Aralık'ta çocuklarla buluşacak.

" Rafadan Tayfa : Kapadokya" filminin galası gerçekleşti

İSTANBUL - Haliç Kongre Merkezi'nde sevilen kahramanlar Hayri, Kamil, Sevim, Hale, Akın ve Mert'in Kapadokya'da yaşadıkları maceraları konu alan TRT ortak yapımı " Rafadan Tayfa : Kapadokya" filminin galası gerçekleşti. Film, 27 Aralık'ta minik izleyicileriyle buluşacak.

TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa'nın beşinci filmi "Rafadan Tayfa: Kapadokya" filminin galası Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Sevilen kahramanlar Hayri, Kamil, Sevim, Hale, Akın ve Mert'in Kapadokya'da yaşadıkları maceraları konu alan filmin galasına kültür ve sanat dünyasından ünlü isimler katılırken, minik izleyiciler de yoğun ilgi gösterdi. Rafadan Tayfa'nın nefes kesen bir macerasının daha anlatıldığı film, 27 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak. Galaya katılan minikler, film öncesinde düzenlenen etkinliklerde keyifli vakit geçirirken, gösterim sırasında da eğlenceli anlar yaşadı.

"Rafadan Tayfa, çocuklardan gördüğü ilgiyle ve Türkiye'de animasyon sinemasına katkısı nedeniyle ayrıcalıklı bir proje"

Film gösterimi öncesinde konuşma yapan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "TRT olarak biz, 2024 yılında 8 animasyon filmini izleyicilerimizle buluşturduk ve her biri açısından da büyük teveccüh gördük. Bu nedenle buradan aldığımız cesaretle çocuklarımıza, hatta anne ve babalara bir hediye vermek istedik. Çocuklar ve aileler tarafından bize gelen beğeninin arkasındaki en temel faktörün, anne babalar tarafından TRT'ye duyulan güven olduğunu düşünüyorum. Çünkü ebeveynler biliyorlar ki TRT Çocuk, içeriklerini pedagoglar, psikologlar ve çocuk gelişim uzmanlarıyla birlikte hazırlıyor. ve yine ebeveynler biliyorlar ki TRT, milli ve manevi değerleri ön plana çıkarıyor, yerli ve milli kahramanları ön plana çıkarıyor. Dolayısıyla bu, çok güçlü bir güven inşa ediyor. Belki de bunun en somut göstergelerinden birisi, Rafadan Tayfa'nın ailelerde bulduğu karşılık. Gerçekten de Rafadan Tayfa, hem çocuklardan gördüğü ilgiyle hem de Türkiye'de animasyon sinemasına yaptığı katkı nedeniyle müstesna bir yere sahip ve ayrıcalıklı bir proje. Başarılarına ve gişesine baktığımızda da bu teveccühü nicel anlamda çok net bir şekilde görmemiz mümkün" ifadelerini kullandı.

"Rafadan Tayfa'nın ilk dört filmi 11 milyon izleyiciye ulaştı"

Türkiye'de Rafadan Tayfa'nın en çok izlenen animasyon filmi olduğuna dikkat çeken Sobacı, "Rafadan Tayfa'nın ilk dört filmi 11 milyon izleyiciye ulaştı. Serinin ikinci filmi, 3,5 milyon izleyiciyle Türkiye'de tüm zamanların en çok izlenen animasyon filmi rekorunu elinde tutuyor. Bir önceki filmimiz ise 2 milyon 900 bin kişi tarafından izlenerek 2024'ün en fazla izlenen filmi oldu. Bu rakamlar bize gösteriyor ki Rafadan Tayfa'nın aileler nezdinde çok büyük bir karşılığı var. Bu rakamlar bizi mutlu ediyor çünkü çocuklar, artık bizim zamanımızda olduğu gibi yabancı kahramanlarla büyümek yerine bugün TRT Çocuk sayesinde yerli ve milli kahramanlarla büyüyorlar. Bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Rafadan Tayfa: Kapadokya Filminin Galası Gerçekleşti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET KAAN KURT - Kültür Sanat
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