Prof. Dr. Gülsün Umurtak: Hacılar Büyük Höyük'teki Kazı Çalışmaları Devam Ediyor

BURDUR'daki Hacılar Büyük Höyük'ün Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülsün Umurtak (67), öğrencilik yıllarıyla birlikte kazı alanlarında 45 yıl geçirdi. 2011 yılından bu yana Büyük Höyük'te çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Umurtak, "Sağlığımız olduğu sürece bu bölgenin ve Türkiye'nin arkeolojisine katkı yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Gülsün Umurtak, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde o dönemdeki adı 'Eski Önasya Dilleri ve Kültürleri Kürsüsü'nden 1979 yılında mezun oldu. Öğrenciliği döneminin yanı sıra 1980 yılında kazı çalışmalarına daha aktif şekilde katılmaya başlayan Gülsün Umurtak, mezun olduğu bölümde 1984 yılında asistan oldu. Aynı yıl Burdur- Kuruçay Höyüğü, 1989- 1992 arası Bucak- Höyücek, 1993- 2010 arası Antalya- Bademağacı kazılarında görev yapan Gülsün Umurtak, 2004 yılında profesör unvanı aldı. 2011 yılında ise Burdur'daki Hacılar Büyük Höyük kazılarına başkanlık etmeye başlayan ve halen bu görevi sürdüren Prof. Dr. Gülsün Umurtak, "1984'te hocam Prof. Dr. Refik Duru beni Burdur Kuruçay Höyüğü'ne getirdi. Kendisi de Kuruçay'da 1978'de kazılara başlamıştı. 1989- 1992 arası Höyücek kazısı, 1993'ten 2010'a kadar Bademağacı kazısı ve 2011 yılında da benim başkanlığımda Hacılar Büyük Höyük'te kazılar gerçekleşti. Kendisi 2024'te vefat edene kadar 40 yıl beraber kazı yaptık ve elde edilen sonuçları bilim dünyası ile makale ve kitaplar yoluyla paylaştık. Sağlığımız olduğu sürece bu bölgenin ve Türkiye'nin arkeolojisine katkı yapmaya devam edeceğiz" dedi.

'SARAY, TAPINAK GİBİ BİNALARI BULMAYI UMUYORUZ'

Hacılar Büyük Höyük'te kazı çalışmalarının devam ettiğini aktaran Prof. Dr. Umurtak, "Hacılar Büyük Höyük'te kazılar 10- 15 yıl, belki daha uzun sürebilir. İlk Tunç Çağı'na ait güçlü savunma sistemi dışında, bu yılki kazılarda atölye ya da işlik yapısı ortaya çıkardık. Höyüğün iç kesimlerinde ise yerleşmenin depolarını bulduk. Herhalde resmi depolarıydı. Saray, tapınak gibi başka kamusal binaları da ileride bulmayı umuyoruz" diye konuştu.

'HACILAR BUYÜK HÖYÜK'ÜN ÖZGÜN BİR DEĞERİ VARDIR'

Prof. Dr. Umurtak, "Bir höyüğün tümüyle kazılması şart değil. Gelecek bin yıllarda çok daha gelişecek kazı yöntemleriyle çalışılabilir. Bu şekilde, geleceğin arkeologları 500, 1000 sene sonra bugün bizim yaptıklarımızı test edebilir diye düşünüyorum. Suriye, Ürdün, Lübnan'dan İtalya'ya kadar, Akdeniz dünyasında görkemli Roma Çağı kentleri, daha erken çağları saklayan onlarca höyük yerleşmeleri gördüm. Bütün bu zenginlik içinde Hacılar Büyük Höyük'ün özgün bir değeri vardır ve Türk arkeolojisine önemli katkılar yapmaktadır" dedi.