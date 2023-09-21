Polonyalı Türkolog Prof. Tadeusz Majda, İstanbul'u anlattı

Polonyalı Türkolog ve tarihçi Prof. Tadeusz Majda, Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğinin düzenlediği etkinlik kapsamında İstanbul anılarını paylaştı. Büyükelçilik binasında gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda misafir katıldı.

Polonyalı Türkolog ve tarihçi Prof. Tadeusz Majda, Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğinin düzenlediği etkinlik kapsamındaki söyleşide anılarındaki İstanbul'u anlattı.

Büyükelçilik binasında gerçekleştirilen ve çok sayıda misafirin katıldığı etkinliğin açılış konuşmasını yapan Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Varşova Büyükelçisi olarak görevini tamamladığını belirterek, iki ülke ilişkilerinin son yıllarda hızla geliştiğini söyledi.

Bu yılın, Türkiye ile Polonya arasında 1923'te imzalanan dostluk anlaşmasının 100. yılı olduğunu anımsatan Fırat, "Türkiye ve Polonya, güçlü siyasi bağlarının yanı sıra yakın ticari, askeri ve kültürel ilişkilerini de sürdürdükleri, yüzyıllar öncesine dayanan müstesna bir dostluk bağını paylaşmaktadır. Siyasi ilişkilerimiz mükemmel bir düzeydedir." ifadesini kullandı.

Fırat, Türkiye ile Polonya arasındaki ikili ticaret hacminde 11 milyar avro seviyesinin aşıldığını aktararak, şöyle devam etti:

"Birlikte çok daha fazlasını yapabileceğimizin ve bu konuda avantajlarımızı, ihtiyaçlarımızı kullanarak birbirimizi tamamlayabileceğimizin ve destekleyebileceğimizin bilincindeyiz. Turizm alanında, Türkiye'nin Polonyalı turistler için en gözde destinasyonlardan biri haline geldiğini belirtmekten mutluluk duyuyorum. Geçtiğimiz yıl, 1,2 milyondan fazla Polonyalı turisti ülkemizde ağırladık. Bu yıl, 1,5 milyon sınırını geçerek rekorumuzu daha da kırabileceğimize inanıyoruz."

Etkinliğin önemine değinen Fırat, Majda'nın doğu çalışmaları ve sanat tarihi alanlarında seçkin ve tanınmış bir akademisyen olduğunu vurgulayarak, kendisinin çok sayıda yayın, kitap ve makalenin yazarı olduğunu dile getirdi.

Fırat, Majda'nın Türk dili ve edebiyatı, Türk ve İslam sanatının gelişimine yaptığı sayısız katkıdan dolayı 2018'de Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca bir diğer Polonyalı Türkolog merhum Prof. Stanislaw Stachowski ile "Üstün Hizmet Ödülü "ne layık görüldüğünü anımsattı.

Majda'nın da anılarındaki İstanbul'u anlattığı söyleşinin ardından Majda ve Piotr Nowicki'nin koleksiyonundaki "Türkei 1894" albümünden fotoğraflar sergilendi.

Polonyalı Türkolog ve tarihçi Prof. Tadeusz Majda

Varşova Üniversitesi Türkoloji bölümünden 1951'de mezun olan Majda, 1955'ten itibaren aynı üniversitede araştırmacı olarak çalıştı.

Majda, 1981-1984 döneminde Türk Araştırmaları Bölüm Başkanlığı ve Şarkiyat Enstitüsü Müdürlüğü, 1985-1986 döneminde Varşova Üniversitesi Modern Diller Fakültesi Dekanlığı, 1988-1998 döneminde Doğu Avrupa ve Orta Asya Merkezi Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Türk kültürü, dili ve edebiyatına katkılarından dolayı Majda, 2003'te Ankara Üniversitesinden fahri doktora unvanı aldı.