Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nden Aşure Günü Etkinliği

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Samsun Şubesi tarafından 'Aşure Günü' etkinliği düzenlendi. PSAKD Samsun Şube Başkanı Cem Sultan Ermiş, "İçme sularımıza, doğamıza, susuzluğun yeryüzünü Kerbela'ya çevirmenin acısını hep beraber yaşıyoruz. Onun için biz Alevi Bektaşi inancına mensup insanlar, elimize, belimize, dilimize sahip olduğumuz gibi, havamıza, suyumuza, ormanımıza, doğamıza da sahip çıkmak zorundayız. Tıpkı Kerbela'da ehlibeytin yanında dik durduğumuz gibi, ağaç katliamlarına da dik durmamız lazım" dedi.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Samsun Şubesi tarafından Aşure Günü etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Samsun Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, eski CHP Milletvekili Kemal Zeybek ve Samsun CHP Milletvekili Murat Çan'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

"EHLİBEYTE KARŞI DİK DURDUĞUMUZ GİB AĞAÇ KATLİAMINA KARŞIDA DİK DURMALIYIZ"

PSAKD Samsun Şube Başkanı Ermiş, şunları söyledi:

"Sevgili canlar küresel ısınmanın müsebbibi biz insan oğullarıyız. İçme sularımıza, doğamıza, susuzluğun yeryüzünü Kerbela'ya çevirmenin acısını hep beraber yaşıyoruz. Onun için biz Alevi Bektaşi inancına mensup insanlar, elimize, belimize, dilimize sahip olduğumuz gibi, havamıza, suyumuza, ormanımıza, doğamıza da sahip çıkmak zorundayız. Tıpkı Kerbela'da ehlibeytin yanında dik durduğumuz gibi, ağaç katliamlarına da dik durmamız lazım. Zenginlere karşı da dik durmamız lazım. Hepinize tekrar örgütüm ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum. Tabii ki bu hazırlıklar, bu emekler, sadece yönetim kurulu başkanı olarak bizim değil, görünmeyen kahramanlarımız var. 12 gün boyunca aşımızı pişiren, gönüllü kadınlarımız var. Yine dünde bugün de aşuremizi hazırlayan, örgütümüzün emekçileri, kadınlarımız var. Yönetim kurulu arkadaşlarım adına, hepsine teşekkür ederim. Emekleri hak katına yazılsın. İnanır mısınız sabah mutfağımız saunadan beterdi. Bu aşureyi kaynamak için hazırlıklar yaptılar. Hepinize çok teşekkür ederim. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Acılar da sevinçler de paylaşılarak sevinçler çoğalır. Acılar azalır. Bir daha yeryüzü Kerbela katliamı gibi bir katliam hiçbir insanlık görmesin."

Ermiş'in konuşmasının ardından aşure duası yapıldı ve katılımcılara aşure dağıtıldı.