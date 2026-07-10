Peyam-ı Garb söyleşileri kitaplaştı

Aykut Ertuğrul'un sunumuyla gerçekleştirilen ve Nabi Avcı'nın konuk olduğu "Peyam-ı Garb" söyleşileri kitap haline getirildi.

2023-2024 kültür sanat sezonunda başlayan programda, her ay belirli bir kitap merkeze alındı. Bu eserlerden hareketle edebiyat, sinema, müzik, resim, felsefe, siyaset, gündelik hayat ve modern dünyanın meselelerine uzanan kapsamlı sohbetler gerçekleştirildi. Zeytinburnu Kültür Sanat'ta üç sezon boyunca gerçekleştirilen söyleşilerden oluşan kitap, Aysun Arslan tarafından yayıma hazırlandı. "Modern Dünyanın Bunalımı ve Ötesi", "İsrail Mitler ve Terör ve Ötesi", "Çağdaş Sanat Üzerine ve Ötesi", "Suç Ortağı Hollywood ve Ötesi", "Enformatik Cehalet ve Ötesi", "Klasikleri Niçin Okumalı? ve Ötesi", "Dostoyevski ve Biz ve Ötesi" gibi başlıkların bulunduğu on sekiz programdan oluşan eserde, ilgili söyleşilerin video kayıtlarına yönlendiren QR kodlar yer alıyor. Böylece okurlar, metni okurken söyleşilerin görüntülü kayıtlarına da ulaşabiliyor. Peyam-ı Garb Söyleşileri, bir kitabın satır aralarında başlayan düşünce yolculuğunu farklı sanat dalları, kavramlar ve gündelik hayatın ayrıntılarıyla genişleten bir sohbet halkası sunuyor. Eser, okurlarını kelimeler, düşünceler ve kavramlar üzerine yeniden düşünmeye; dünyaya daha dikkatli ve derinlikli bir bakışla yaklaşmaya davet ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı