Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin Erzurum'daki durağı Palandöken Kültür Yolu Festivali'nde altıncı gün geride kaldı. Sinan Akçıl konseri ve tiyatro gösterisi gibi etkinliklerle dolu olan festivalde Ahilik Geleneği de anlatıldı.

Palandöken Festivali'nde 6. gün

ERZURUM - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 11 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin Erzurum'daki durağı Palandöken Kültür Yolu Festivali'nde altıncı gün geride kaldı.

Erzurum'da Sinan Akçıl rüzgarı esti

Palandöken Kültür Yolu Festivali çerçevesinde Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda dün akşam ünlü sanatçı Sinan Akçıl sahnedeydi. On binlerce kişinin takip ettiği konserde Sinan Akçıl en sevilen şarkılarını konsere katılanlarla beraber söyledi.

'Ay, Carmela' izleyicilerden tam not aldı

Van Devlet Tiyatrosu'nun sahnelediği, İspanya iç savaşında Franco rejimi tarafından, istemedikleri bir oyunu sahnelemeleri için rehin alınan iki varyete oyuncusunun hikayesini anlatan 'Ay, Carmela', 23-24 Ağustos tarihlerinde Erzurum Devlet Tiyatroları Tiyatro Salonunda izleyiciler ile buluştu. Erzurumlu sanatseverlerin tüm koltukları doldurduğu ücretsiz tiyatro gösterisi, insanlık tarihinin en karanlık dönemlerinden olan Franco rejimi döneminden bir kesit sundu.

Ahilik Geleneği mesleki ahlak dersleriyle devam ediyor

Palandöken Kültür Yolu Festivali çerçevesinde Erzurumlu Emrah Kütüphanesi'nde Prof. Dr. H. Ömer Özden tarafından "Erzurum'da Ahilik Geleneği" konulu söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide Ahilik Esnaf Teşkilatı'nın tarihi sürecinden bahsedilirken, Erzurum'un Ahilik geleneği ile tanışması ve zaman içerisindeki gelişim ve dönüşümü değerlendirildi. Cumhuriyetle beraber yerini Esnaf ve Sanatkar Birliğine bırakan Ahilik Teşkilatı, Erzurum'da Ahi Evran gelenekleri çırak, kalfa ve usta değişim törenleriyle her sene kutlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Erzurum'da düzenlenen Palandöken Kültür Yolu Festivali 27 Ağustos Pazar günü sona erecek. Tüm festival detaylarına ise https://kulturyolufestivalleri.com adresinden ulaşılabilir.