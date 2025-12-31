Palandöken'in 'kayaklı 112 sağlık ekibi' sporcu kazalarına anında müdahale edecek

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'de göreve başlayan kayaklı 112 sağlık ekibi, pistlerde yaşanan sporcu kazalarına anında müdahale edecek.

Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir koordinesinde, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Furkan Soner Taş, kentin kış turizmine katkı sağlamak amacıyla bir süre önce 112 Acil Sağlık ekiplerinden profesyonel kayak bilen 22 kişilik kayaklı sağlık ekibi kurdu.

Bu kapsamda kayak sırasında olası kazalara karşı tıbbi müdahale ve eğitimler verilen ekipler, Palandöken Kayak Merkezi'ndeki mesailerine başladı.

Pistlerde 112 Acil Sağlık kıyafetleriyle, sırtlarındaki hayat kurtaran acil yardım ve tıbbi malzemeyle dolu "canlandırma çantasıyla" kayak yapan sağlıkçılar, sezon boyunca kayak merkezinde düzenlenecek ulusal ve uluslararası organizasyonlarda görev alacak.

"Sırtlarındaki tıbbi malzemelerle anında müdahale edecekler"

Başhekim Taş, AA muhabirine, Erzurum'un kış turizmine katkıda bulunmak için plan yaptıklarını söyledi.

Sezon boyunca yurt içi ve yurt dışından gelen turistlere, yarışlar için Erzurum'a gelen sporculara sağlık anlamında tam destek vermek için böyle bir planlama yaptıklarını anlatan Taş, "Bu yıl Palandöken'de yoğun yarışma ve programlar olacak. Buna tedbir olarak yerinde müdahale edecek kayaklı sağlık ekibi kurduk. Ekip sırtlarında bulunan çantadaki tıbbi malzemelerle kaza durumunda, acil, yerinde ve ilk anda etkili müdahaleyi yapacak." dedi.

Taş, kayaklı sağlık ekibinin çantasında ortopedik, kardiyolojik ve nörolojik acil vakalara müdahale edecek tıbbi ekipman bulunduğunu belirterek, acil durumda ilk müdahaleyi kısa zamanda ve etkin şekilde hızlıca yapabilmeyi amaçladıklarını aktardı.

Bu uygulamayı ilk olarak Palandöken Dağı'nda hayata geçirdiklerini ve sonraki dönemde geliştireceklerini anlatan Taş, şöyle konuştu:

"Bünyemizde 22 kayaklı sağlık ekibi var, nöbet planlama ve vardiyaları planlayacağız. Ocak ayında başlayacak, mart ayına kadar devam edecek seri yarış programları gerçekleşecek. Bu programlarda pistlerdeki kayaklı sağlık ekiplerimiz olası durumlardaki vakalara müdahale edecek. Bildiğimiz kadarıyla İl Ambulans Servisi Başhekimlikleri içinde kayaklı sağlık ekibi olan ilk biz olduk."

Görev için profesyonel kayak yapan sağlıkçılar seçildi

Kayaklı sağlık ekibinden Yavuz Altunlu da sağlık tedbirleri kapsamında sürekli pistlerde bulunup buradaki kayakseverlere yardımcı olduklarını anlattı.

Profesyonel kayakçı olduğunu vurgulayan Altunlu, şunları kaydetti:

"Pistlerde, yarışlarda yerli ve yabancı misafirlere hizmet edeceğiz, onların sağlığı bizim için önemli. Genelde düşme vakalarıyla karşılaşıyoruz, düşmeye bağlı vakaya müdahale edip pistten ambulansa kadar aşağı indiriyoruz, sonra vakanın en yakın sağlık kuruluşuna sevki sağlanıyor. Müdahale sırasında çantamızdaki ekipmanla vakayı en uygun şekilde stabil hale getiriyor. Eğer yürüyemecek halde ise sedyelerimizle aşağı indiriyoruz, jandarma da sağ olsun bize yardımcı oluyor."

Oğuzhan Tütüncü de Erzurum'da daha önce düzenlenen Dünya Üniversiteler Kış Oyunları ve Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'ndeki organizasyonlarda da görev aldığını dile getirdi.

Kayak yaparken sırtlarında gezdirdikleri çantada her türlü tıbbi müdahale için ekipmanın hazır olduğunu belirten Tütüncü, "Dağda pistlerde acil sağlık hizmeti vereceğiz. 13 yaşından beri profesyonel kayak yapıyoruz. Hem sağlıkçıyım hem de kayakçı." ifadelerini kullandı.