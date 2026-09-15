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Pabucu dama atıldı, yüz yıllık Ahilik geleneği Tekirdağ’da canlandırıldı

Pabucu dama atıldı, yüz yıllık Ahilik geleneği Tekirdağ’da canlandırıldı
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Tekirdağ’da Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında, Osmanlı döneminden günümüze ulaşan "pabucu dama atılmak" deyiminin ortaya çıkışını anlatan geleneksel uygulama tiyatroyla canlandırıldı.

Tekirdağ'da Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında, Osmanlı döneminden günümüze ulaşan "pabucu dama atılmak" deyiminin ortaya çıkışını anlatan geleneksel uygulama tiyatroyla canlandırıldı.

Süleymanpaşa ilçesindeki Hasan Ali Yücel Parkı'nda düzenlenen program, mehteran takımı ve halk oyunları gösterileriyle başladı. Etkinliklerin devamında Ahilik kültüründe ayıplı veya kalitesiz mal üreten esnafa uygulanan yaptırımlardan biri olan "pabucu dama atma" geleneği sahneye taşındı.

Canlandırmada kalfaların ustalarına sunduğu ürünler incelenirken, hazırlanan ayakkabılardan biri kalitesiz bulunarak kabul edilmedi. Bunun üzerine ayakkabı dama atılarak, "pabucu dama atılmak" deyiminin Ahilik geleneğindeki karşılığı gösterildi. Böylece deyimin yalnızca günlük dilde kullanılan bir ifade olmadığı, yapılan işin beğenilmemesi ve ustalık talebinin kabul edilmemesiyle ilişkilendirilen tarihi bir gelenekten geldiği anlatıldı.

Ahilik kültürünün önemi vurgulandı

Programda Tekirdağ Ticaret İl Müdürü Mehmet Furtına ile yılın ahisi Hüseyin Babacan, Ahilik Haftası'nın anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Programın sonunda Tekirdağ'da yılın ahisi, kalfası ve çırağına plaket takdim edildi.

Düzenlenen törene Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Vali Yardımcısı Musa Aydemir, kurum müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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