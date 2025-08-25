Özel Öğrenciler Çini Boyama Kursuyla Yeteneklerini Geliştiriyor

Yozgat'ta Sorgun Belediyesi bünyesinde 5 yıl önce kurulan Özel Eğitim Birimi'nde eğitim alan öğrenciler, katıldıkları çini boyama kursu ile yeteneklerini keşfediyor.

Belediyenin tahsis ettiği servislerle evlerinden alınarak Sorgun Meslek Edindirme Kurslarına (SORMEK) getirilen 30 özel öğrenci, merkezde açılan ve yaz mevsimi boyunca devam edecek çini boyama kursunda eğitim görüyor.

Malzemeleri belediye tarafından karşılanan kursta, haftada üç gün, ikişer saat verilen eğitimlerle özel öğrenciler hem el becerilerini geliştiriyor hem de sosyal etkinliklerle keyifli vakit geçiriyor.

Günün konusuna göre belirlenen çinileri seçtikleri renkler ve hayal güçleri doğrultusunda boyayan öğrenciler, çinileri fırınladıktan sonra bazen ailelerine bazen de çeşitli kurumlara hediye ediyor. Öğrenciler eserlerini düzenlenen sergilerde satışa sunma fırsatı da buluyor.

Ürünlerin satışından elde edilen gelirin yeniden kullanılacak çini malzemelerinin teminine ayrıldığı kursta, böylece kursun sürdürülebilirliği sağlanırken öğrencilerin üretime katkısı da artırılıyor.

"Öğrencilerimizi topluma kazandırmaya özen gösteriyoruz"

Sorgun Belediyesi Özel Eğitim Birimi Sorumlusu Yusuf Yeşil, AA muhabirine, öğrencileri topluma kazandırmaya özen gösterdiklerini söyledi.

Yeşil, birimde 5 yıldır eğitimin yanında düzenledikleri sosyal ve kültürel etkinliklerle öğrencileri topluma adapte etmeye çalıştıklarını ifade etti.

Öğrencilerin kırtasiye ve ailelerin gıda masraflarında belediye olarak destekte bulunduklarını belirten Yeşil, "Öğrencilerimizin topluma kazandırılması adına çeşitli fuarlarda tiyatro gösterileri yapıyoruz. Kaymakamımız olsun, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz olsun, ilçe kütüphanesiyle birlikte toplumun her kademesiyle birleşip öğrencilerimizi topluma kazandırmaya özen gösteriyoruz." dedi.

"Kendi aralarında iletişim kuruyorlar"

Sorgun Meslek Edindirme Kurslarında usta öğretici olan Hale Ekim, kurs ile öğrencilerin hem el becerilerini geliştirdiklerini hem de sosyal hayata katıldıklarını söyledi.

Öğrencilerin kursta nasıl vakit geçirdiklerini anlatan Ekim, şunları kaydetti:

"Onlar için etkinlik oluyor. Kendi aralarında iletişim kuruyorlar. Burada onların çizimlerini tek tek yerleştiriyorum, boyalarını veriyorum. Fırınlama işlemleri de burada oluyor. Ham maddelerimiz burada. Öğrenciler istedikleri ürünleri alıp boyuyor. Bazen ailelerine, bazen farklı kurumlara veriyoruz. Amacımız öğrencilerimizin kendilerini yetiştirmeleri, özgüven kazanmaları, birbirleri ve etraftaki insanlarla iletişim kurmaları."

Kursa katılan öğrencilerden Emirhan'ın annesi Pakiye Solak ise oğlunun kurs sayesinde enerjisini atabildiğini ve bundan büyük fayda gördüklerini söyledi.

Emirhan'ın severek kursa geldiğini, hocalarıyla uyum içinde çalıştığını belirten Solak, yaptığı bir çalışmayı Anneler Günü'nde kendisine hediye ettiğinde çok sevindiğini dile getirdi.

Verilen desteklerin çok önemli olduğunu vurgulayan Solak, oğlunun el becerisinin geliştiğini ve toplumda dışlanmadan üretim yapabilmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.