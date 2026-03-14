Erzincan'da özel gereksinimli öğrenciler meslek öğrenerek hayata hazırlanıyor

Erzincan'da özel gereksinimli öğrenciler, dört farklı atölyede mesleki eğitim alarak hem becerilerini geliştiriyor hem de hayata hazırlanıyor.

Sümer Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitim gören özel gereksinimli öğrenciler, güzellik, saç bakım hizmetleri, yiyecek, içecek hizmetleri, mobilya ve iç mekan tasarımı ile el sanatları atölyelerinde uygulamalı eğitim alıyor.

Öğrenciler, uygulamalı dersler sayesinde ilgi ve yetenekleri doğrultusunda meslek edinme fırsatı buluyor.

Okul Müdürü Mustafa Karatepe, AA muhabirine, okulda özel gereksinimli öğrencilere ilgi ve yetenekleri doğrultusunda mesleki eğitim verildiğini söyledi.

Öğrencilerin söz konusu atölyelerde yalnızca meslek edinmelerine değil, aynı zamanda günlük yaşam becerilerini geliştirmelerine de destek olduklarını anlatan Karatepe, "Özel Eğitim Meslek Okulu'nda özel gereksinimi olan çocukların hayata tutunmaları, ilgi ve istidatlarını geliştirmeleri, günlük yaşam becerileri konusunda yeteneklerini ve becerilerini geliştirmeleri alanında da eğitim desteği vermekteyiz." dedi.

Temel eğitimini tamamlayan ve ortaöğretim kurumuna gelmek isteyen öğrencilerin Rehberlik Araştırma Merkezinin (RAM) tanısı doğrultusunda okula yönlendirildiğini, bunlara 4 yıl süreyle eğitim öğretim hakkı tanındığını aktaran Karatepe, şöyle devam etti:

"Eğitim öğretim süresini başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz, bu diplomayla kamuda istihdam olduklarında bu diplomanın getirmiş olduğu hak ve imkanlardan istifade edebiliyorlar. Bu belgeler özel iş yeri açmanın yanında okulumuzdan mezun olan çocuklar, EKPSS'de (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) de başarı sağladıkları takdirde kamuda istihdam olma haklarına sahipler. Dolayısıyla normal bir ortaöğretim kurumunda eğitim öğretime devam edip de başarı oranı düşük olan özel gereksinimli bireyler, okulumuzda daha aktif, yeteneklerini ortaya çıkarma konusunda daha kaliteli ve eğitimin bütün imkanlarından istifade edebilecek şekilde kapsayıcı bir eğitimden istifade etmiş oluyorlar."

Karatepe, özel gereksinimli öğrencilerin kapsayıcı eğitim ortamında yeteneklerini daha rahat ortaya koyabildiklerini dile getirerek, 8 yıllık temel eğitimi tamamlayan öğrencileri okullarında eğitim almaya davet etti.

"Hem zihnimiz hem de ellerimiz çalışıyor"

Okulun el sanatları bölümünde eğitim gören Ercan İpek ise derslerde makrome ve halı dokuma gibi çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Gül ve çiçek gibi ürünler yapıyoruz. Bunları yaparken hem zihnimiz hem de ellerimiz çalışıyor. Günlük hayatta da kullanabiliyoruz. Bunu yaparken de günlük hayatta ailemizle, dostlarımızla paylaşabiliyoruz. Yani bunu yaparken zevk alıyoruz. Burayı ve el sanatlarını çok seviyoruz." dedi.

Yiyecek ve içecek hizmetleri bölümü öğrencisi Berfin Özdil de derslerde hamur işi ürünler hazırladıklarını anlatarak, "Önce hamuru açıyoruz, ardından yağ sürüp katlıyoruz. Derslerimiz zevkli geçiyor, buraya severek geliyorum." ifadelerini kullandı.

El sanatları bölümü öğrencisi Nurullah Mayda ise okulda makrome ve boncuk çalışmaları yaptıklarını, bunları yaparken zihinsel olarak rahatladıklarını, aynı zamanda öğrendiklerini günlük hayatta kullandıklarını söyledi.