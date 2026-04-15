Haberler

Erzurum'da "Özbekistan'dan Anadolu'ya Türk Avazı Kardeşlik Konseri" beğeni topladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da düzenlenen "Özbekistan'dan Anadolu'ya Türk Avazı Kardeşlik Konseri" ile Türk ve Özbek müzik kültürleri bir araya geldi. Doç. Dr. Şevket Matyakubov'un da katıldığı etkinlik, büyük ilgi gördü.

Özbekistan ile Türkiye arasında kültürel bağları güçlendiren anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Yunus Recebi Özbek Milli Musikisi Sanatı Enstitüsü Makam Hanendeliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şevket Matyakubov'un katılımıyla Erzurum'da " Özbekistan'dan Anadolu'ya Türk Avazı Kardeşlik Konseri" düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İzzat Matyakubov'in Konservatuvar bünyesindeki Alaeddin Yavaşça Meşkhanesi'nde düzenlediği konser yoğun ilgi gördü. Solist olarak Doç. Dr. Şevket Matyakubov'un yanı sıra Asude Çelebioğlu ve Sezer Kurt'un sahne aldığı konserde konservatuvar öğrencileri de sahneye çıktı. Etkinliğe ayrıca Atatürk Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Nesrin Feyzioğlu ile Müzik Bölüm Başkanı İsmail Hakkı Gerçek de katılım sağladı. Türk dünyasının ortak müzik kültürünü yansıtan eserler, dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Kardeşlik ve kültürel dayanışma vurgusunun ön planda olduğu konser izleyicilerden büyük beğeni alırken, Özbekistan ile Anadolu arasındaki sanat köprüsünü güçlendirdi.

Prof. Dr. Nesrin Feyzioğlu, Şevket Matyukubov'a katılımlarından dolayı teşekkür ederek, "Güzel bir konserdi. Çok duygulandım, inşallah devamı gelir" dedi.

Doç. Dr. İzzat Matyukubov ve kardeşi Doç. Dr. Şevket Matyakubov ise, konserde Türk ve Özbek müziklerinin sentezini yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ettiler. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

