Osmanlı-Türk Döneminde Kudüs Sergisi Açıldı

ANKARA'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kudüs Üniversitesi Vakfı iş birliğinde, 'Osmanlı-Türk Döneminde Kudüs' başlıklı fotoğraf ve kitap sergisi açıldı.

Millİ Kütüphane'deki serginin açılışını Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Kudüs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Imad Abu Kishek ve eski Kudüs Başkonsolosu Hüseyin Avni Bıçaklı yaptı. 1850-1917 tarihleri arasındaki döneme ait siyah-beyaz fotoğraflardan oluşan sergide, eski Kudüs Başkonsolosu Hüseyin Avni Bıçaklı'nın 1200 fotoğraflık arşivinden seçilen 70 fotoğrafa yer verildi.

Açılışta konuşan Bakan Yardımcısı Yazgı, Filistin'de soykırım yaşandığını belirterek, Savaş tanımı altında yumuşatılmaya çalışan katliamın son bulması; sivil, kadın, bebeklerin yaşamdan koparılmasının son bulması ve Filistinli kardeşlerimizin en başta yaşam haklarını koruyan demokratik çözümler üretilmesini temenni ediyoruz. Osmanlı Devleti'nin kendi döneminde bir arada yaşamak adına ortaya koyduğu bakış açısını ve tecrübeyi anlatmak ve tüm dünyaya tekrar hatırlatmak için böyle bir organizasyonu gerçekleştirdik dedi.

Konuşmalarının ardından Yazgı, fotoğraf ve kitap sergisini gezdi. Serginin 29 Aralık'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacağı belirtildi. (DHA)