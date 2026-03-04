MEMLEKET SOFRASI - Ballı mahmudiye

Osmanlı saray mutfağının tatlı ile tuzluyu bir araya getirme anlayışını yansıtan ballı mahmudiye, özgün lezzetiyle hem damaklara hem de tarihe uzanan kültürel bir miras sunuyor.

Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında, Osmanlı saray mutfağının sembolik yemeklerinden ballı mahmudiyenin yapımı anlatıldı.

Kökeni 19. yüzyıla Sultan 2. Mahmut dönemine kadar uzanan ve adını da padişahtan aldığı rivayet edilen ballı mahmudiye hem göze hem de damağa hitap ediyor.

Tatlı ve tuzlunun dengeli birlikteliğini temsil eden yemek, Osmanlı mutfağının "zıt tatları uyum içinde buluşturma" anlayışını yansıtıyor.

Orta Asya ve İran etkilerinin izlerini de taşıyan yemek, tavuk etinin bal, kuru meyveler ve bademle pişirilmesiyle yapılıyor. Bu yönüyle Selçuklu ve daha eski Türk mutfak geleneğinin saraya taşındığını gösteren yemek, sadece lezzeti değil kültürel sürekliliği de ortaya koyuyor.

Yemeğin tarifini AA muhabirine anlatan şef Birkan Erköylü, ballı mahmudiyenin Osmanlı'da özel davetlerde yapıldığını söyledi.

Erköylü, yapımı kolay olan yemeğin tadının ise damakları şenlendirdiğini belirtti.

Ballı mahmudiye için gerekli malzemeler ve tarif şöyle:

Malzemeler (4 kişilik)

· 600 gram but ve tavuk göğsü

· 1 soğan

· 5-6 adet arpacık soğanı

· 100 gram tereyağı

· 80 gram kuru kayısı

· 50 gram kuş üzümü

· 50 gram badem

· 2 çubuk tarçın

· 2 yemek kaşığı bal

· Tuz

· Karabiber

· Yarım limon

Üzeri için

· Maydanoz

Yapılışı

1. Tavuk eti kuşbaşı doğranır, derin bir tencereye alınarak üzerini geçecek kadar içme suyu eklenir.

2. Tencere ocağa alınıp ilk kaynama aşamasına gelene kadar beklenir, kaynamayla suyun üzerinde oluşan beyaz köpük (kef) kevgirle alınır. Kef alındıktan sonra 8-10 dakika tavuklar haşlamaya bırakılır.

3. Haşlanan tavuklar bir tabağa alınır. Başka bir tencerede tereyağı eritilir, küp küp kesilen soğanlar kavrulur. Ardından arpacık soğanlar da eklenerek kavurmaya devam edilir.

4. Tavuklar soğanın kavrulduğu tencereye eklenir, üzerine bademler de katılarak kavurmaya devam edilir. Kuru kayısılar ikiye bölünerek üzümlerle tencereye eklenir, çubuk tarçınlar da konularak birkaç dakika üstü kapatılıp kavrulmaya bırakılır.

5. Tuz, karabiber eklenir, tavuğun suyundan da iki kepçe tencereye konulup, biraz demlemeye bırakılır. Ardından yarım limonun suyu ve bal eklenir, altı kapatılır.

6. Pişen yemek, üzerine eklenen maydanozla servis edilir.