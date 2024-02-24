Osmanlı'da ekmek yapılan tarihi fırında 100 yıldır Ankara simidi üretiliyor

ANKARA - Ankara Kalesi'nde, Osmanlı İmparatorluğu döneminde ekmek üretilen tarihi bir fırında Cumhuriyet dönemiyle beraber 100 yıldır Ankara simidi üretiliyor.

Başkent ile özdeşleşen Ankara simidinin seveni çok. Bu lezzet Ankara Kalesi'nde Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalma tarihi bir fırında 100 yıldır üretiliyor. Fırının üretildiği At Pazarı Sokağı'na yaklaşan vatandaşlar, odun dumanına bulanmış simidin kokusunu aldığında Ankara Simidi ile tanışıyor. 1979 yılında usta olarak çalışmaya başlayan Mustafa Tümer, oğlu ile birlikte bu fırını 45 senedir işletiyor.

"Ateş odununda yaparsak yeme yanında yat"

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Tümer, "45 yıldır bu mesleği yapıyorum. Sene 79'da bir başladım bu mesleğe ve daha da bu meslekteyim. Elbette severek yapıyoruz. Severek yapmasak zaten bu işi yapamayız. İlk önce özelliği un, susam ve pekmezdir. Pekmezi de susamı da güzel olacak. Artık ateş odununda da yaparsak yeme yanında yat" diye konuştu.

"İnsanların hakkını yiyorlar"

Fırınların denetlenmesi gerektiğini söyleyen Tümer, "Pişmişi 100 gram gelmesi gerekiyor ama bazıları 70 gramdan kesiyor. İnsanların hakkını yiyorlar o da bize yansıyor. Ben tek zarar edeyim özellikle bunu denetlemelerini istiyorum" dedi.

"100-150 yıllık tarihi bir fırın"

Simidin hamurunu yapan Hakan Tümer ise "Ankara simidi, Osmanlı Devleti'mizden gelme bir simit ve 100-150 yıllık tarihi bir fırın. Ankara'nın en eski fırınlardan bir tanesi. İşletmesi 50 yıldır bizde. Baba mesleğimiz ve halka hizmet etmeye devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

Öte yandan, tarihi fırın günde bin 500'e yakın Ankara simidi üretiyor.