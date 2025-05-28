Osman Hamdi Bey'in Eserleri 25 Sanatçı Tarafından Yeniden Yorumlandı

Türk resminin öncülerinden Osman Hamdi Bey'in Bursa'daki eserleri farklı disiplinlerdeki 25 sanatçı tarafından yeniden yorumlandı.

Fotoğraf sanatçısı Neslihan Sağır Çetin'in, Osman Hamdi Bey'in Bursa temalı resimlerini, yapıldığı mekanlarda, dönemin kıyafetlerini giyen modellerle canlandırdığı fotoğraflardan oluşan çalışması sergiye dönüştürüldü.

Bir süre farklı mekanlarda sergilenen eserler, 25 sanatçının da çalışmaya dahil olmasıyla farklı boyuta taşındı. Osman Hamdi Bey'in resimleri, farklı teknikleri kullanan sanatçılar tarafından aynı mekanlarda yeniden yapıldı.

Resimlerde yer alan hat yazıları, rahleler, cam kandiller ve çiniler, sanatçılar tarafından filografi, vitray sanatçıları, sedefkarlar ve ressamlar tarafından yeniden yorumlandı.

Eserler, İznik Müzesi'nde "Osman Hamdi Bey'in Bursa'sı" adıyla izlenime sunuldu.

"Eserleri rekor fiyatlara satılıyor, dünyanın gündemine oturuyor"

Serginin küratörü Çetin, AA muhabirine, Osman Hamdi Bey'in müzecilik kavramını bu topraklarda ilk başlatan kişilerden olduğunu söyledi.

Sergideki Osman Hamdi Bey'in tablolarında görünen mekanların Bursa'ya ait olduğunu vurgulayan Çetin, "Eserlerde Yeşil Cami, Yeşil Türbe, Muradiye Külliyesi ve İkinci Murat Camisi'ni görebilirsiniz. Aynı zamanda tablolarda görünen sedef kakma, cam işleme, ahşap oyma gibi sanatları da filografi, nakış, vitray gibi geleneksel sanatlarla çalışarak sergiye boyut kattık." dedi.

Çetin, sergiyi ziyarete gelenlerin meşhur "Kaplumbağa Terbiyecisi" tablosundaki kıyafeti giyerek fotoğraf da çekilebildiğini vurgulayan Çetin, şöyle devam etti:

"25 sanatçı bir araya geldik. Aramızda Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları da bulunuyor. Bunlar farklı sanat dallarında, filografi, çini, çarpana, vitray ustası, sedef kakma ustamız var, rahmetli Zafer Karazeybek. Onun da sergimizde eserlerini bulunduruyoruz. Osman Hamdi Bey'in eserleri tüm bu eserleri farklı geleneksel sanat dallarında çalışıldı. Böylelikle güzel, sıra dışı bir sergi oldu. Sergimizin en dikkati çekici özelliği, Osman Hamdi Bey'in tabloları dünyaca ünlü. Eserleri rekor fiyatlara satılıyor, dünyanın gündemine oturuyor. Bu tablolarda görünen mekanların gerçek olduğuna ve Bursa'da olduğuna dikkati çekiyoruz. Bunun dışında ben de fotoğraf sanatçısı olarak Osman Hamdi Bey'in tablolarını resmedildiği mekanlarda canlandırarak, birebir fotoğrafladım."

Osman Hamdi Bey'in tablolarında pek çok Osmanlı sanatını da resmettiğini aktaran Çetin, "Burada çini, hat sanatı var, mimari sanatı, cam süsleme, metal işleme, mermer işleme ve sedef kakma gibi birçok sanat da var. Bunları da göstermiş eserlerinde. Biz de dedik ki 'Bunu yapabilecek yetenekli arkadaşlarımız da var.' Hat sanatını, filografi sanatıyla buluşturduk. Oradaki ahşap oyma sanatını sedef kakma sanatıyla buluşturduk. Çarpana sanatı, nakış sanatı gibi farklı sanat dallarında da bazı eserler çalışıldı. Bu geleneksel sanatları da ortaya çıkarmış, sergilemiş bulunduk." ifadesini kullandı.

Çetin, aynı isimle de olsa her sergide farklı sanat dallarını ve eserleri çalışmaya dahil ettiklerini vurgulayarak, yaklaşık 3 ayda hazırlanan eserlerin 10 Haziran'a kadar İznik Müzesi'nde görülebileceğini sözlerine ekledi.