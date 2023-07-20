Ordu'nun Aybastı İlçesi Perşembe Yaylası'nda düzenlenen ve Türkiye'nin tanınan pehlivanlarının katıldığı 'Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali' başladı. Festivalin açılışında mehteran gösterileri ve halk oyunları yapıldı. Festivalde başarılı olan pehlivanlar ödüllendirildi.

Ordu'nun Aybastı İlçesi Perşembe Yaylası'nda her yıl düzenlenen ve Türkiye'nin tanınan pehlivanlarının katıldığı 'Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali' başladı.

Türkiye'nin en eski festivallerinden biri olan Aybastı Perşembe Yaylası Güreş ve Kültür Festivallerinin bu yıl 915'incisi gerçekleştiriliyor. Güreş ve kültür festivalinin ilk günü düzenlenen mehteran gösterileri ve halk oyunları ile başladı.

"Kırkpınar'ın yolu Aybastı'dan geçecek"

Açılış konuşması gerçekleştiren Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İzzet Gündoğar, 915 yıldır düzenlenen Güreş ve Kültür Festivalinin bu yıl çok daha farklı olduğunu söyledi.

Gündoğar konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"915'incisi düzenlenen Aybastı Güreş ve Kültür Festivaline katılan bütün vatandaşlarımızı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Bulunduğumuz alan tarihi bir meydan. Yıllardır burada bu güzellikler yaşanmaya devam ediyor. İnşallah bundan sonra da etmeye devam edecek. 915. festivalimiz de bu sene çok daha farklı. Türkiye'de 7 bölgeden bir tanesi seçildi. Burada puan alan bir dahaki sene Kırkpınar'da güreşecek. Kendine güvenen herkese burası açık. 5 gün sürecek festivalde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, burada bu ortamı sunan dernek başkanlarımıza, vatandaşlarımıza, kaymakamlığımıza, emniyet güçlerimize, Aybastı Belediyemize ve en önemlisi ana teması olan, olmazsa olmazı olan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e verilen destekten dolayı teşekkür ediyorum."

Gerçekleştirilen protokol konuşmalarının ardından program Pelitözü Kızılot Yaylası etkinlikleri, Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası konseri ve Kulüpler Arası Karakucak Güreş Yarışması ile devam etti.

Ardından Güreş müsabakasında başarı elde eden sporcuların ödülleri düzenlenen tören ile verilerek Aybastı Yağlı Güreş ve Kültür Festivalinin birinci günü sona erdi.

22-23 Temmuz'da Pehlivanlar er meydanında

Öte yandan 22-23 Temmuz tarihlerinde Türkiye'nin tanınan pehlivanları Perşembe Yaylası'nda kurulacak er meydanında kozlarını paylaşacak. Güreşlere, bu yıl yapılan 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek de katılacak. Türkiye yağlı güreş ve güreş camiasının etkili isimleri Cumartesi ve Pazar günü er meydanında güreşecekler. Pehlivanların burada alacakları puanlar gelecek yıl Kırkpınar'a katılıp katılmamasına etki edecek. - ORDU