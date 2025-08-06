Ordu'daki Kurul Kalesi'nde Arkeolojik Kazılar Devam Ediyor

Ordu'daki Kurul Kalesi'nde 2010'da başlatılan arkeolojik kazı çalışmaları devam ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ordu Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yürütülen kazı çalışmalarında, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt başkanlığında 7'si arkeolog, 23 kişinin görev aldığı belirtildi.

Açıklamada, 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi'nde yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarında bugüne kadar 6. Mithridates dönemine ait 2 bin 100 yıllık Ana Tanrıça Kibele heykeliyle çok sayıda tarihi eser bulunduğu hatırlatıldı.

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan yapının, Doğu Karadeniz'in ilk bilimsel arkeolojik kazısı olma ünvanına sahip olduğuna işaret edilerek şu bilgilere yer verildi:

"Ordu Kurul Kalesi'nde kazılar 16. yılında devam ediyor. Ordu Müze Müdürlüğünün başkanlığında gerçekleşen kazılara Büyükşehir Belediyesinin desteği bu yıl da sürüyor. Altınordu ilçesindeki Bayadı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan kazılarda bugüne kadar 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen Ana Tanrıça Kibele heykelinin yanı sıra Apollon figürü, bronz Hermes ve kartal figürü, sarmaşık bezemeli boğa ritonu, bronz kapı anahtarları, at figürü, onyx taşından yapılmış başı örtülü kadın kolyesi, balta, ok, mızrak uçları, pişmiş topraktan yapılmış kandiller, yine pişmiş toprak testiler, kum taşı gülle ve sikkeler ortaya çıkarıldı."