Ordu'da 916'ncı Aybastı Perşembe Yaylası Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali Başladı

Ordu'da, 916'ncı Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali başladı.

Büyükşehir Belediyesi'nin himayelerinde, Aybastı Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen festivalin ilk gününde halk oyunları gösterisi sunuldu.

İlçe belediye binası önünde mehteran takımının da konser verdiği etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Aybastı Kaymakamı Murat Karnap, Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Aybastı Belediye Başkanı Gündoğar, AA muhabirine, festival kapsamında bugün Kızılot Yayla Şenliklerini de yaptıklarını söyledi.

Pazara kadar devam edecek festivalde yarın tarım ve hayvancılığı teşvik eden yöresel yarışmaların yapılacağını anlatan Gündoğar, üçüncü gün ise rahvan at yarışları ve ardından güreşlerin başlangıcının gerçekleştirileceğini belirtti.

Gündoğar, 1700 civarında güreşçinin katılmasını beklediklerini belirterek, "Cumartesi akşam da Resul Dindar'ın Aybastı merkezde konseri var. Pazar günü güreşlerin finalleri olacak. Beş günlük festivalimize en az 150 bin kişinin geleceğini tahmin ediyoruz. Bölgemizdeki otellerin rezervasyonları şu anda yüzde 100 dolu." dedi.