Ömer Onay'ın 'Bilinç Akışı' Sergisi Atatürk Kültür Merkezi'nde

Ömer Onay'ın 'Bilinç Akışı' Sergisi Atatürk Kültür Merkezi'nde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ressam Ömer Onay'ın çok sesli dünyasını yansıtan 'Yitik Âlemler', 'Zamandan Önce' ve 'Noktrün' serilerini bir araya getiren 'Bilinç Akışı' sergisi, 19 Haziran Perşembe günü Atatürk Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salon'da sanatseverlerle buluşacak.

Ressam Ömer Onay'ın 'Bilinç Akışı' sergisi, Atatürk Kültür Merkezi'nde ( Akm ) sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Onay'ın geleneksel Türk motiflerini estetik bir duyarlıkla yeniden yorumladığı Noktürn serisinin devamı niteliğindeki yeni sergisinde 40 yıllık sanat serüveninden süzülen imgeler izleyiciyle buluşacak.

'Bilinç Akışı' sergisi, kendisinden önceki sanat birikimiyle derin ve kapsamlı bir ilişkiye girmekten kaçınmayan Onay'ın, anlam evrenini inşa eden aidiyet ve kimlikleri yadsımadan kendi özgünlüğünü yaratan, iç monoloğu güçlü ancak çok sesliliğe yatkın sanat dünyasına ışık tutuyor. Grafik ve resmin teknik zenginlikleri içinde, soyut ve figüratif arayışlarıyla Onay, bu sergisinde müziğin, ritmin, asalet ve yüceliğin izlerini sürüyor.

'Bilinç Akışı' sergisi, sanatçı Onay'ın felsefi dünyasını yansıtan ve her biri birbiriyle iç içe geçen Yitik Âlemler', 'Zamandan Önce' ve 'Noktrün' serilerini bir araya getiriyor.

Ömer Onay'ın 'Bilinç Akışı' Sergisi Atatürk Kültür Merkezi'nde

'Yitik Âlemler' başlıklı serisinde, modernitenin ürettiği sorunlar karşısında kendini tahkim etmek isteyen bir zihnin eleştirisini sunan Onay, yeni baştan tasarlanmış bir doğanın kutsanmış sembolleri olarak geyikleri tuvale taşıyor. 'Zamandan Önce' serisindeiç dünyasından doğan izlenimlerini tuvale aktaran sanatçı, bilinçaltının kendiliğinden yansıması olan doğaçlamalardan oluşan bir çalışmaya imza atıyor. 'Noktrün' serisinde ise, Bozkır sanatının vazgeçilmez motiflerinden olan çintemaniyi modern bir formla yeniden yorumluyor.

19 HAZİRAN PERŞEMBE GÜNÜ AÇILACAK

Küratörlüğünü M. Lutfi Şen'in yaptığı serginin açılışı, 19 Haziran'da saat 19.00'da sanat dünyasından birçok ismin katılımıyla AKM Çok Amaçlı Salon'da gerçekleşecek. Sanatçının sergisi 7 Temmuz'a kadar görülebilecek.

Sergi açılışında sizi aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Ömer Onay'ın 'Bilinç Akışı' Sergisi Atatürk Kültür Merkezi'nde

Betül Cirit
Betül Cirit
Haberler.com - Kültür Sanat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok böyle bir acı! Karşısında 3 tabut vardı, hepsi canından bir parça

Yok böyle acı! Karşısında 3 tabut vardı, hepsi canından bir parça
Marmaray'daki darp olayının seyrini değiştirecek ifade: Başörtümü kastederek hakaret etti

Marmaray'daki darp olayında okların yönünü değiştirecek ifade
İddia olay! Trabzon'u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam'da

Şehri sel götürürken belediye başkanı yurt dışında ortaya çıktı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Polis aracından kaçmak istedi, sonu korkunç bitti

Polis aracından kaçmak istedi, sonu korkunç bitti
'YÖK'ten İstanbul Üniversitesi'ne rektörüne soruşturma' iddiası

YÖK'ten İstanbul Üniversitesi rektörüne soruşturma! Suçlamalar vahim
100 milyon euro maaşa 'Hayır' dedi

100 milyon euro maaşa "Hayır" dedi
Ata Demirer verdiği kilolarla gündemde

Görenler tanımakta zorlandı! Tatildeki hali şaşırttı
Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde mide bulandıran görüntüler

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde mide bulandıran görüntüler
Acun Ilıcalı'dan seçim açıklaması! Taraftarlarına seslendi

Acun'dan seçim açıklaması: Eğer biz kaybedersek...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.