Olten Filarmoni Orkestrası'ndan İzmir'de tango ve klasik müzik konseri

Olten Filarmoni Orkestrası, tangodan klasik repertuvara uzanan güçlü bir müzikal yolculuğu İzmirli sanatseverlerle buluşturdu.

Orkestradan yapılan açıklamaya göre, tarihi Elhamra Sahnesi'nde Arjantin doğumlu orkestra şefi Tulio Varas yönetiminde gerçekleştirilen konserde, tango müziğinin tutkulu ezgileri ile klasik müziğin seçkin eserleri seslendirildi.

Konserin solistliğini bandoneon sanatçısı Tolga Salman üstlendi.

Etkinlik, orijinal programda yer alan bandoneon sanatçısı Gustavo Battistessa'nın vefatı nedeniyle sanatçının anısına gerçekleştirildi.

Gecenin ilk bölümünde Astor Piazzolla'nın öncülük ettiği Tango Nuevo akımından 7 eser seslendirildi.

İkinci bölümde ise Johann Strauss'un valsleri ile Johannes Brahms'ın Macar Dansları yer aldı.

"Mavi Tuna" valsinde Devlet Opera ve Balesi dansçılarının sahne performansı izleyicilerden beğeni topladı.

Öte yandan Olten Filarmoni Orkestrası, yeni yılın ilk konserlerinden birinde Wolfgang Amadeus Mozart'ın eserlerinden oluşan özel bir programla 14 Ocak'ta sanatseverlerle buluşacak.

"W.A. Mozart Akşamı" başlıklı konserin şefliğini Jurjen Hempel, solistliğini ise piyanist Nehir Özzengin üstlenecek.