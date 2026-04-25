Haberler

Öğrenciler ve doğaseverler Takoran Vadisi'nde doğa yürüyüşü yaptı

Öğrenciler ve doğaseverler Takoran Vadisi'nde doğa yürüyüşü yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Takoran Vadisi'nde doğaseverler ve öğrencilerce doğa yürüyüşü düzenlendi.

Doğal güzellikleriyle dikkati çeken vadide gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda öğrenci ve doğasever katıldı.

Katılımcılar, yürüyüş boyunca bölgenin eşsiz manzarasını keşfetme imkanı buldu.

Takoran Mahallesi'nden başlayan yaklaşık 10 kilometrelik parkur, Desman Kanyonu'nda tamamlandı.

Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri Müdürü Mustafa Kırıkçı, AA muhabirine, gençlerin doğa yürüyüşüne ilgisinin beklentilerinden fazla olduğunu söyledi.

Etkinliğin Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirildiğini belirten Kırıkçı, şunları söyledi:

"Bu bahar gününde, Kültür Yolu Festivali kapsamında Siverekli gençlerimizi Gençlik Merkezi koordinasyonunda doğayla buluşturmayı amaçladık. Amacımız, gençlerin sosyal medyadan uzaklaşarak doğayla iç içe bir gün geçirmelerini sağlamak ve ilimizin doğal güzelliklerini yerinde tanımalarına katkı sunmaktı. Yaptığımız sosyal medya çağrısına gençler yoğun ilgi gösterdi, hatta kontenjanı sınırlamak zorunda kaldık. Bu tür etkinliklerin artırılması gerektiğine inanıyorum. Özellikle çevre illerden gelen üniversite öğrencilerinin katılımı da dikkat çekiciydi."

"Bazı gençler burayı Karadeniz ya da Toroslar'a benzetti"

Kırıkçı, yörenin doğal güzelliklerine dikkati çekerek, "Gençlerimiz ilk kez gördükleri bu doğa karşısında büyük bir hayranlık yaşadı. Bazı gençler burayı Karadeniz ya da Toroslar'a benzettiklerini ifade etti. Oysa bu güzellikler Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yer alıyor. Bu vesileyle Takoran Vadisi'nin daha geniş kitleler tarafından tanınacağına inanıyoruz." dedi.

Öğrencilerden Yusuf Emir Kızılkar, festival kapsamında yürüyüşe geldiği Takoran Vadisi'ni çok beğendiğini ifade etti.

Öğrencilerden Özlem Turgut da herkesi Takoran Vadisi'ne davet etti.

Eyyüp Cenap Gülpınar Gençlik Merkezi gönüllüsü Rabia Andiç ise ilk defa Takoran Vadisi'ne geldiğini belirterek, doğa ile iç içe olmanın huzur verdiğini söyledi.

Kaynak: AA / Cuma Sarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

