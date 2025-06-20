ODTÜ Mezuniyetinde Dansöz Krizi

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ODTÜ Mezuniyetinde Dansöz Krizi
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezuniyet töreninde öğrencilerin içeriye soktukları dansözün performansı sosyal medyada büyük tepki çekti.

ODTÜ mezuniyetinde dansöz skandalı

ANKARA - Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezuniyet törenine öğrenciler dansöz getirdi. Dansözün oynadığı anlar sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, ODTÜ'de 30 Mayıs tarihinde düzenlenen mezuniyet töreninde öğrencilerin içeriye soktukları dansöz ile İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi B binası önünde dans ettiği iddia edildi. Görüntüde dansözle dans eden ODTÜ'lü mezunlar dikkat çekti. Öte yandan, dansözü içeri alan öğrencilerin birçok fakülteden bir araya gelen öğrenciler olduğu öğrenildi. Dansöz oynatılan görüntüler ise sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - Kültür Sanat
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