Ödemiş'te öğrenciler Shakespeare sahneledi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Şehit Yasin Naci Ağaroğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri William Shakespeare'in "Bir Yaz Gecesi Rüyası" adlı oyununu sahneledi.

Okul müdürü Ramazan Göçen, etkinlik öncesi yaptığı konuşmada, birbirinden yetenekli çocukların hazırladıkları tiyatro oyununu sunmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Oyunda emeği geçenlere teşekkür eden Göçen, şunları kaydetti:

"Bir yıldır hafta sonu cumartesi ve pazar günlerinde, emek sarf eden değerli sanatsever çocuklarımıza katılım belgeleri takdim ettik. Destek veren 3 Eylül Mahalle Muhtarımız Mehmet Çetin'e, velilere ayrıca teşekkür ediyoruz. Amacımız burada çocuklarımızın tiyatro oyununu kendilerine sevdirmek ve sosyal, kültürel etkinliklerinde yer almalarını sağlamaktı. Bu anlamda onlara tiyatro oyununu iyi bir şekilde aşıladığımıza inanıyorum."

Konuşmaların öğrenciler William Shakespeare'in "Bir Yaz Gecesi Rüyası" oyununu sahneledi.