Haberler

Ödemiş'te öğrenciler Shakespeare sahneledi

Ödemiş'te öğrenciler Shakespeare sahneledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Şehit Yasin Naci Ağaroğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri William Shakespeare'in "Bir Yaz Gecesi Rüyası" adlı oyununu sahneledi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Şehit Yasin Naci Ağaroğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri William Shakespeare'in "Bir Yaz Gecesi Rüyası" adlı oyununu sahneledi.

Okul müdürü Ramazan Göçen, etkinlik öncesi yaptığı konuşmada, birbirinden yetenekli çocukların hazırladıkları tiyatro oyununu sunmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Oyunda emeği geçenlere teşekkür eden Göçen, şunları kaydetti:

"Bir yıldır hafta sonu cumartesi ve pazar günlerinde, emek sarf eden değerli sanatsever çocuklarımıza katılım belgeleri takdim ettik. Destek veren 3 Eylül Mahalle Muhtarımız Mehmet Çetin'e, velilere ayrıca teşekkür ediyoruz. Amacımız burada çocuklarımızın tiyatro oyununu kendilerine sevdirmek ve sosyal, kültürel etkinliklerinde yer almalarını sağlamaktı. Bu anlamda onlara tiyatro oyununu iyi bir şekilde aşıladığımıza inanıyorum."

Konuşmaların öğrenciler William Shakespeare'in "Bir Yaz Gecesi Rüyası" oyununu sahneledi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp
Adalar Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil 41 kişi gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
ABD ile İran arasında yeni kriz mi? Görüşmeler başlamadan ertelendi

Dünyayı sarsan haber! Görüşmeler başlamadan ertelendi
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal kurtarıldı

Kaçırılan İBB yöneticisi kurtarıldı
70 milyon TL'lik çek cezası ile ilgili Haluk Levent'ten açıklama

Hakkındaki dev suçlamayı kabul etti: Beni bağışlayın
Esrarengiz köyde korku dolu anlar! Bir anda karşılarına çıktı

Esrarengiz köyde korku dolu anlar! Bir anda karşılarına çıktı
Hava 4 derece soğuyacak! 15 il için sel tehlikesi

Hava bir anda değişiyor! 15 il için kritik uyarı
Gül, Babacan, Davutoğlu, Erbakan ve Arıkan aynı karede

Gül, Babacan, Davutoğlu, Erbakan ve Arıkan aynı karede
Site havuzunda tesettür krizi! Görüntüler gündem oldu

Siteyi karıştıran skandal! Havuza girmek isteyen kadını engellediler