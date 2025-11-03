NöroFest: Bilim, Sanat ve Teknolojinin Buluştuğu Festivale Davet

BİLİM, sanat ve teknolojiyi tek çatı altında buluşturan beyin festivali NöroFest, 7 Kasım'da İstanbul Atlas Üniversitesi Vadi Kampüsü'nde gerçekleştirilecek. 'Bilimin Işığı, Sanatın Ritmi, Beynin Gücü' sloganıyla yola çıkan festival, bilimi yalnızca laboratuvarlarda değil, yaşamın her alanında görünür kılmayı amaçlıyor. NöroFest; beyin araştırmalarından nöroteknolojiye, sanattan farkındalık atölyelerine uzanan programıyla hem akademik dünyayı hem de gençleri bir araya getirecek.

Festival, İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak, Maastricht Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yasin Temel, aynı bölümden Prof. Dr. Ali Jahanshahi ve NöroFest Düzenleme Komitesi Temsilcisi Dr. Merve Alökten'in açılış konuşmalarıyla başlayacak. Prof. Dr. Temel, 'Beyin: Görünmez Pusula' başlıklı konferansında beynin bilinmeyen yönlerini anlatacak.

BİLİM VE SANAT BİR ARADA: ART & BRAİN

Festivalin dikkat çeken bölümlerinden biri olan Art & Brain oturumunda Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Armağan Uysal, Alzheimer hastalığında gerçeklik ve benlik algısını nöroestetik bir bakışla ele alacak. Söyleşinin ardından katılımcılar, etkileşimli 'NöroTest' etkinliğiyle nörobilim bilgilerini eğlenceli bir şekilde test edecek.

BEYİN AĞLARININ GÜCÜ

Prof. Dr. Aslı Demirtaş Tatlıdede, 'Nöroplastisite ve Nöromodülasyon: Beyindeki Ağların Aktivitesini Dışarıdan Değiştirmek Mümkün mü?' başlıklı konuşmasında beynin esnekliğine ve yeniden yapılanma gücüne ışık tutacak.

ATÖLYELERLE ETKİLEŞİMLİ DENEYİM

Festival boyunca düzenlenecek paralel atölyeler ise şu şekilde:

" Dr. Burcu Gülez – CRISPR Tasarım Atölyesi: Bir Nöronu Yeniden Programlamak – CRISPR'ın Beyindeki Gücü

"Prof. Dr. Ali Jahanshahi – Optogenetik Atölyesi: Neurons On and Off with Light and Chemistry Tools that Revolutionized Neuroscience

"Dr. Nuray Sancar & Dr. Canan Aysel Ulusoy – Translasyonel Nörobilim: Laboratuvardan İnsanlara

"Dr. Berkhan Genç & Yupp Paul Weger – Brain–Computer Interfaces: Reconnecting the Disconnected

"Uzm. Psk. Gözde Nur Şahin & Tasarımcı İpek Diler – Sanat ve Farkındalık: Zihnin Deseni, Nöral Haritalar ve İçsel Bağlantılar

"Dr. Öğr. Üyesi Fatma Göral – tDCS ile Nöromodülasyon: Atlas PSYLAB'da Beyin Uyarım Deneyimi."

DİSİPLİNLER ARASI BULUŞMA NOKTASI

NöroFest; Nörobilim,nöroloji, beyin ve sinir cerrahisi, genetik, biyoloji, psikiyatri, psikoloji, sanat, mühendislik ve tasarım gibi farklı alanlardan öğrencileri, araştırmacıları ve uzmanları aynı çatı altında buluşturuyor. Bu festivalde katılımcılar yalnızca bilgi edinmekle kalmayacak; yeni bağlantılar kuracak, disiplinler arası düşünmeyi öğrenecek ve bilimi eğlenceli bir atmosferde deneyimleyecekler.

Festival, genç araştırmacıların poster sunumlarına da ev sahipliği yapacak. Günün sonunda 'En İyi Poster Sunumu Ödülü' sahiplerini bulacak.