Haberler

NöroFest: Bilim, Sanat ve Teknolojinin Buluştuğu Festivale Davet

NöroFest: Bilim, Sanat ve Teknolojinin Buluştuğu Festivale Davet
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

7 Kasım'da İstanbul Atlas Üniversitesi'nde düzenlenecek NöroFest, beyin araştırmaları ve sanatı bir araya getirerek katılımcılara eşsiz deneyimler sunmayı amaçlıyor. Festivalde atölyeler, konferanslar ve etkileşimli etkinlikler yer alacak.

BİLİM, sanat ve teknolojiyi tek çatı altında buluşturan beyin festivali NöroFest, 7 Kasım'da İstanbul Atlas Üniversitesi Vadi Kampüsü'nde gerçekleştirilecek. 'Bilimin Işığı, Sanatın Ritmi, Beynin Gücü' sloganıyla yola çıkan festival, bilimi yalnızca laboratuvarlarda değil, yaşamın her alanında görünür kılmayı amaçlıyor. NöroFest; beyin araştırmalarından nöroteknolojiye, sanattan farkındalık atölyelerine uzanan programıyla hem akademik dünyayı hem de gençleri bir araya getirecek.

Festival, İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak, Maastricht Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yasin Temel, aynı bölümden Prof. Dr. Ali Jahanshahi ve NöroFest Düzenleme Komitesi Temsilcisi Dr. Merve Alökten'in açılış konuşmalarıyla başlayacak. Prof. Dr. Temel, 'Beyin: Görünmez Pusula' başlıklı konferansında beynin bilinmeyen yönlerini anlatacak.

BİLİM VE SANAT BİR ARADA: ART & BRAİN

Festivalin dikkat çeken bölümlerinden biri olan Art & Brain oturumunda Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Armağan Uysal, Alzheimer hastalığında gerçeklik ve benlik algısını nöroestetik bir bakışla ele alacak. Söyleşinin ardından katılımcılar, etkileşimli 'NöroTest' etkinliğiyle nörobilim bilgilerini eğlenceli bir şekilde test edecek.

BEYİN AĞLARININ GÜCÜ

Prof. Dr. Aslı Demirtaş Tatlıdede, 'Nöroplastisite ve Nöromodülasyon: Beyindeki Ağların Aktivitesini Dışarıdan Değiştirmek Mümkün mü?' başlıklı konuşmasında beynin esnekliğine ve yeniden yapılanma gücüne ışık tutacak.

ATÖLYELERLE ETKİLEŞİMLİ DENEYİM

Festival boyunca düzenlenecek paralel atölyeler ise şu şekilde:

" Dr. Burcu Gülez – CRISPR Tasarım Atölyesi: Bir Nöronu Yeniden Programlamak – CRISPR'ın Beyindeki Gücü

"Prof. Dr. Ali Jahanshahi – Optogenetik Atölyesi: Neurons On and Off with Light and Chemistry Tools that Revolutionized Neuroscience

"Dr. Nuray Sancar & Dr. Canan Aysel Ulusoy – Translasyonel Nörobilim: Laboratuvardan İnsanlara

"Dr. Berkhan Genç & Yupp Paul Weger – Brain–Computer Interfaces: Reconnecting the Disconnected

"Uzm. Psk. Gözde Nur Şahin & Tasarımcı İpek Diler – Sanat ve Farkındalık: Zihnin Deseni, Nöral Haritalar ve İçsel Bağlantılar

"Dr. Öğr. Üyesi Fatma Göral – tDCS ile Nöromodülasyon: Atlas PSYLAB'da Beyin Uyarım Deneyimi."

DİSİPLİNLER ARASI BULUŞMA NOKTASI

NöroFest; Nörobilim,nöroloji, beyin ve sinir cerrahisi, genetik, biyoloji, psikiyatri, psikoloji, sanat, mühendislik ve tasarım gibi farklı alanlardan öğrencileri, araştırmacıları ve uzmanları aynı çatı altında buluşturuyor. Bu festivalde katılımcılar yalnızca bilgi edinmekle kalmayacak; yeni bağlantılar kuracak, disiplinler arası düşünmeyi öğrenecek ve bilimi eğlenceli bir atmosferde deneyimleyecekler.

Festival, genç araştırmacıların poster sunumlarına da ev sahipliği yapacak. Günün sonunda 'En İyi Poster Sunumu Ödülü' sahiplerini bulacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Ters kelepçe taktılar! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı tutuklandı

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı böyle tutuklandı
Süper Lig'de bugün oynanan 3 maçta yalnızca 2 gol atıldı

Ligde oynanan 3 maçtaki atılan gol sayısı 'Biz ne izliyoruz?' dedirtti
Konyaspor'da Recep Uçar ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi, ünlü teknik adamla yollarını ayırdı
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Galatasaray'a Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler

Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler
Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Annesini bıçaklayarak öldürdü

Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Kan donduran suçtan hapse düştü
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
Galatasaray'da kadro değişiyor! Yıldız isim yeniden ilk 11'e dönüyor

Kadroyu değiştiriyor! Yıldız isim yeniden 11'e dönecek
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e sert sözler

Erdoğan'dan Kabine sonrası sert çıkış: Özel'e şans tanımıştık ama...
Memura şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor, hemşire ve polisin yeni maaşı

Şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor ve polisin yeni maaşı
Büyük sürpriz: Chamberlain geri döndü

Chamberlain geri döndü
title