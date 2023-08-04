Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen 'Dünya Düzce Günleri' etkinliğinin üçüncü gününde Niran Ünsal konser verdi. Ünsal, hareketli ve slow parçalarıyla Düzcelileri mest etti.

Niran Ünsal, Düzceliler ile buluştu

DÜZCE - Düzce Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 'Dünya Düzce Günleri' üçüncü gününde pop müziğinin güçlü sesi Niran Ünsal konser verdi. Ünsal, seslendirdiği hareketli ve slow parçalarla Düzcelileri mest etti.

Düzce Belediyesinin şehrin tanıtımına katkı sağlamak adına 1-8 Ağustos tarihleri arasında düzenlediği 'Dünya Düzce Günleri' 7'den 70'e Düzcelilere hitap eden etkinlikleriyle tüm hızıyla devam ediyor. Üçüncü günün gündüz bölümünde sportif aktivitelerin yanı sıra miniklere yönelik etkinliklerle başladı.

Akşam bölümünde ilk olarak, 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' programında söylediği parça ile hatırı sayılır bir üne kavuşan Bilal Göregen sahne aldı. Sosyal medya üzerinde yayınladığı şarkı yorumları içeren videolarla dünya genelinde üne kavuşan Göregen, seslendirdiği ve yorumladığı parçalarla Anıtpark Meydanı'nı dolduran binlerce Düzceliye keyifli anlar yaşattı.

Göregen'in ardından, çıkardığı albümler ve besteleri ile 90'lı yıllara damga vurarak üne kavuşan pop müziğinin güçlü sesi Niran Ünsal coşkulu alkışlar eşliğinde sahneye çıktı. Düzcelilerle buluşan Ünsal, "Aklım Hep Sende, Beyaz Sevda, Göçebe" gibi bilinen şarkılarını katılımcılarla birlikte söylerken hareketli parçaları ile izleyenlere seyir zevki yüksek bir gece yaşattı.