Nilüfer'de Yeni Yıl Ritüelleri ve Sofra Kültürü Etkinliği Gerçekleştirildi
Bursa Nilüfer Belediyesi, yeni yıl ritüelleri ve sofra kültürleri üzerine bir etkinlik düzenledi. 'Gastroetnomüzikolojik Kaynatmalar' adlı etkinlikte, koku ve lezzetin ilişkisi, farklı coğrafyaların geleneksel sofra kültürleri ve yeni yıl ritüelleri uzmanlar eşliğinde ele alındı. Etkinlik kapsamında katılımcılara farklı dillerdeki yeni yıl şarkıları dinletildi ve geleneksel lezzetler ikram edildi.
Bursa Nilüfer Belediyesi, Pancar Deposu'nda kültür, sanat ve gastronomiyi bir araya getiren bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. "Yeni Yıl" temasıyla düzenlenen söyleşide, Doç. Dr. Özlem Doğuş Varlı ve koku uzmanı Vedat Ozan, katılımcılara kokunun hafızadaki yerinden farklı kültürlerin kutlama geleneklerine kadar geniş bir yelpazede bilgi sundu.
Lezzetin Belirleyicisi: Koku
Söyleşide kokunun biyolojik ve kültürel etkilerini anlatan parfümör Vedat Ozan, tat ve koku duyuları arasındaki güçlü bağa değindi. İnsanın sadece beş temel tadı algılayabildiğini hatırlatan Ozan, lezzet kavramının asıl belirleyici unsurunun koku duyusu olduğunu vurguladı.
Farklı Coğrafyalardan Yeni Yıl Ritüelleri
Gecede, yeni yılı karşılama geleneklerinin kültürel kodları da paylaşıldı. Alp Dağları'ndaki çan ritüellerinden Anadolu'daki "Kalandar" gecesine kadar pek çok örnek anlatıldı. Ritüellerde kullanılan ses ve gürültünün, kötü ruhları kovmadaki sembolik önemine dikkat çekildi.
Müzik ve Geleneksel Tatlar Bir Arada
Doç. Dr. Özlem Doğuş Varlı'nın seslendirdiği farklı dillerdeki yeni yıl şarkılarıyla renklenen gecede, katılımcılara geleneksel lezzetler ikram edildi. Etkinlik kapsamında misafirler;
- İç pilav,
- Kömbbe ve babuko,
- Zencefilli yeni yıl kurabiyeleri gibi yöresel ve tematik tatları deneyimleme fırsatı buldu.