Nilüfer'de Yeni Yıl Ritüelleri ve Sofra Kültürü Etkinliği Gerçekleştirildi

Bursa Nilüfer Belediyesi, Pancar Deposu'nda kültür, sanat ve gastronomiyi bir araya getiren bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. "Yeni Yıl" temasıyla düzenlenen söyleşide, Doç. Dr. Özlem Doğuş Varlı ve koku uzmanı Vedat Ozan, katılımcılara kokunun hafızadaki yerinden farklı kültürlerin kutlama geleneklerine kadar geniş bir yelpazede bilgi sundu.

Lezzetin Belirleyicisi: Koku

Söyleşide kokunun biyolojik ve kültürel etkilerini anlatan parfümör Vedat Ozan, tat ve koku duyuları arasındaki güçlü bağa değindi. İnsanın sadece beş temel tadı algılayabildiğini hatırlatan Ozan, lezzet kavramının asıl belirleyici unsurunun koku duyusu olduğunu vurguladı.

Farklı Coğrafyalardan Yeni Yıl Ritüelleri

Gecede, yeni yılı karşılama geleneklerinin kültürel kodları da paylaşıldı. Alp Dağları'ndaki çan ritüellerinden Anadolu'daki "Kalandar" gecesine kadar pek çok örnek anlatıldı. Ritüellerde kullanılan ses ve gürültünün, kötü ruhları kovmadaki sembolik önemine dikkat çekildi.

Müzik ve Geleneksel Tatlar Bir Arada

Doç. Dr. Özlem Doğuş Varlı'nın seslendirdiği farklı dillerdeki yeni yıl şarkılarıyla renklenen gecede, katılımcılara geleneksel lezzetler ikram edildi. Etkinlik kapsamında misafirler;