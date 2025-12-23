Haberler

Nilüfer'de Yeni Yıl Ritüelleri ve Sofra Kültürü Etkinliği Gerçekleştirildi

Nilüfer'de Yeni Yıl Ritüelleri ve Sofra Kültürü Etkinliği Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Nilüfer Belediyesi, yeni yıl ritüelleri ve sofra kültürleri üzerine bir etkinlik düzenledi. 'Gastroetnomüzikolojik Kaynatmalar' adlı etkinlikte, koku ve lezzetin ilişkisi, farklı coğrafyaların geleneksel sofra kültürleri ve yeni yıl ritüelleri uzmanlar eşliğinde ele alındı. Etkinlik kapsamında katılımcılara farklı dillerdeki yeni yıl şarkıları dinletildi ve geleneksel lezzetler ikram edildi.

Bursa Nilüfer Belediyesi, Pancar Deposu'nda kültür, sanat ve gastronomiyi bir araya getiren bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. "Yeni Yıl" temasıyla düzenlenen söyleşide, Doç. Dr. Özlem Doğuş Varlı ve koku uzmanı Vedat Ozan, katılımcılara kokunun hafızadaki yerinden farklı kültürlerin kutlama geleneklerine kadar geniş bir yelpazede bilgi sundu.

Lezzetin Belirleyicisi: Koku

Söyleşide kokunun biyolojik ve kültürel etkilerini anlatan parfümör Vedat Ozan, tat ve koku duyuları arasındaki güçlü bağa değindi. İnsanın sadece beş temel tadı algılayabildiğini hatırlatan Ozan, lezzet kavramının asıl belirleyici unsurunun koku duyusu olduğunu vurguladı.

Farklı Coğrafyalardan Yeni Yıl Ritüelleri

Gecede, yeni yılı karşılama geleneklerinin kültürel kodları da paylaşıldı. Alp Dağları'ndaki çan ritüellerinden Anadolu'daki "Kalandar" gecesine kadar pek çok örnek anlatıldı. Ritüellerde kullanılan ses ve gürültünün, kötü ruhları kovmadaki sembolik önemine dikkat çekildi.

Müzik ve Geleneksel Tatlar Bir Arada

Doç. Dr. Özlem Doğuş Varlı'nın seslendirdiği farklı dillerdeki yeni yıl şarkılarıyla renklenen gecede, katılımcılara geleneksel lezzetler ikram edildi. Etkinlik kapsamında misafirler;

  • İç pilav,
  • Kömbbe ve babuko,
  • Zencefilli yeni yıl kurabiyeleri gibi yöresel ve tematik tatları deneyimleme fırsatı buldu.
Ayşe Şar
Haberler.com / Kültür Sanat
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak

Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zam belli oldu
DEM heyeti, Bakan Tunç ile görüştü: Hukuksal zeminin barış için güçlü hale getirilmesi konusunu ele aldık

Bakanlıkta 1,5 saatlik görüşme! İşte DEM heyetinin ilk açıklaması
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Umre için Mekke'ye giden Türk kafileye otobüs çarptı: Ölü ve yaralılar var

Mekke'de Türk kafileye otobüs çarptı: Ölü ve yaralılar var
Arda Güler'in maaşı olay oldu

Aldığı maaş ülkeyi karıştırdı
Yıkıma gelen polise direnip bıçakla kendisine zarar verdi

Polis ordusunu karşısında görünce bir anda bıçağına sarıldı
Polis 'Fotoğraftaki sen değilsin' dedi, yanıtı cezadan kurtaramadı

Polis "Fotoğraftaki sen değilsin" dedi, yanıtı cezadan kurtaramadı
Umre için Mekke'ye giden Türk kafileye otobüs çarptı: Ölü ve yaralılar var

Mekke'de Türk kafileye otobüs çarptı: Ölü ve yaralılar var
İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Taktığı şey bambaşka çıktı
Ela Rümeysa'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte Pablo Escobar'ın bilinmeyenleri

Ela'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte ünlü baronun bilinmeyenleri
title