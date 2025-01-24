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Niğde'den Dünyaya Bağlama İhraç Ediyor

Niğde'den Dünyaya Bağlama İhraç Ediyor
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Ömer Yavuz, 20 yıldır Niğde'deki atölyesinde ürettiği bağlamaları yurt dışına gönderiyor. Ahşap işçiliğine olan tutkusunu çocukluk hayali olarak tanımlayan Yavuz, genç neslin bu el sanatına olan ilgisizliğinden endişe ediyor.

Niğde'de yaşayan 40 yaşındaki Ömer Yavuz, yaklaşık 20 yıldır atölyesinde ürettiği bağlamaları iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da gönderiyor.

Küçük yaşta gittiği yaz Kur'an kursunda söylediği ilahilerin beğenilmesiyle müziğe ilgi duyan Yavuz, daha sonra davet edildiği düğün, festival ve benzeri etkinliklerde Anadolu türkülerini okumaya başladı.

Bu alanda kendini geliştirmek için Ankara'ya giden Yavuz, burada hem saz çalışmasını hem de yapımını öğrendi.

Yavuz, uzman çavuş olarak görev yapan kardeşi Enver Yavuz'un 2019'da geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etmesiyle Ankara'dan anne ve babasının yaşadığı memleketi Niğde'ye dönüş yaptı.

Ankara'daki atölyesini Niğde'ye taşıyan ve burada yaklaşık 20 yıldır üretimini sürdüren Yavuz'un dut ağacından yaptığı bağlamalara, iç piyasanın yanı sıra yurt dışında yaşayan gurbetçiler de ilgi gösteriyor.

Ömer Yavuz, AA muhabirine, ahşapla uğraşmayı sevdiğini belirterek, bağlama çalma ve yapma merakının çocukluk hayali olduğunu söyledi.

Ürettiği sazlarını kargoyla dünyanın birçok noktasına gönderdiğini belirten Yavuz, şöyle konuştu:

"Sazlarımızı İngiltere, Almanya, Hollanda, Danimarka, İsveç, Brezilya ve Kanada'ya gönderiyoruz. Buradan göndermek kargo açısından zor oluyor ama müşterilerimiz gelip kendileri de alıyor. Öyle müşterilerimiz var ki Almanya'dan, Avusturya'dan, Hollanda'dan gelip saz alıyor. Kayseri'ye uçakla, oradan da araba kiralayıp buraya geliyorlar. Niğde'de turistik gezi yapıyorlar, buraları ilk kez gören müşterilerimiz oldu."

"Bu el sanatının miras olarak birilerine kalabilmesi çok önemli"

Yavuz, saz üretiminde tek başına zorlandığını dile getirerek, yeni neslin bu işlere pek sıcak bakmadığını ifade etti.

Gençlerin kolay işlere yöneldiğini vurgulayan Yavuz, "Gençler ahşap tozuna, polyester tozuna çok yaklaşmıyor. Bu el sanatının miras olarak birilerine kalabilmesi çok önemli, özel şeyler." dedi.

Yavuz, bağlama üretiminin uzun bir süreç aldığını, yapım aşamasının yaklaşık 4 ayı bulduğunu, bu nedenle yurt dışı siparişlerinde yoğunluk yaşandığını söyledi.

Ailesinin yanında olmak için Niğde'ye yerleştiğini anlatan Yavuz, "Kardeşim uzman çavuştu, bayram iznine gelirken trafik kazasında hayatını kaybetti. Anne ve babam Niğde'de olunca buraya döndüm. Ata bulunmuyor, onların yaşlılığında yanlarında olabilmek, onlara bir güç olabilmek için Ankara'daki her şeyimizi bıraktık. 2 gün içerisinde karar verdim 'gidiyorum' dedim ve geldim." diye konuştu.

Yavuz, işini severek yaptığını, bu kültürü yaşatmak için elinden gelenin fazlasını yapmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Kültür Sanat
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