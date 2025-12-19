Haberler

Niğde'de "10. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali" yapıldı

Niğde'de '10. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali' yapıldı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile Niğde Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti işbirliğiyle "10. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali" düzenlendi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğin açılışında, üniversite olarak film festivallerine önem verdiklerini söyledi.

Üniversite olarak Orta Asya'da bağlarının olduğunu vurgulayan Uslu, "Özbekistan'da, Türkmenistan'da, Azerbaycan'da, Kırgızistan'da ve bütün Türk topraklarında üniversite olarak bağımız var. Bu dönem Orta Avrupa'daki bizim neslimizin olduğu Bosna, Makedonya ve Macaristan'daki üniversitelerle de anlaşma yaptık. Kıbrıs'a gittik, oradaki üniversitelerle bağlantı kurduk. Bu katılımdan çok mutluyuz ve destek vermeye de devam edeceğiz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de bu tür etkinliklerin gençler için önemli olduğunu ifade etti.

Türk dünyasının öneminin son yıllardan iyi anlaşıldığını anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Zor bir dönemden geçiriyoruz. Zaten çok zor bir coğrafyadayız. Allah'a şükür ediyoruz ki böylesine zor dönemde ve coğrafyada başımızda Cumhurbaşkanımız var. Onun liderliğinde Azerbaycan'la el ele verip Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturduk. Allah nice zaferleri Türk milletine yaşatsın. Belediyesi olarak Türk dünyasıyla ilişkileri çok önemsiyoruz. Göreve geldikten sonra Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne üye olduk, orada çalışmalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Semerkant Belediyesi'yle kardeş belediyeciliği meclisimizden geçirdik. İnşallah Semerkant'la kardeş belediye olacağız. Türk dünyası ilişkilerini önemsiyoruz."

Konuşmaların ardından ödül alan filmlerin gösterime sunulduğu etkinlikte, katılımcılara plaket takdim edildi.

