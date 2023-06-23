Niğde Belediyesi Gençlik Festivali Başladı

Niğde Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Festivali, çocuk dansları, palyaço, Hacivat-Karagöz, animasyon ve illüzyon gösterileri ile başladı. Festivalde konuşan Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde'yi bir festival şehri haline getireceklerini söyledi.