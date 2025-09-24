Neşet Ertaş'ın Kardeşi Ali Ertaş, Ağabeyini Özlemle Anlattı

Türk halk müziğinin en önemli isimlerinden "Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş'ın kardeşi Ali Ertaş, 13 yıl önce vefat eden ağabeyiyle hatıralarını özlemle anlattı.

"Ah Yalan Dünya", "Yolcu", "Gönül Dağı", "Zülüf Dökülmüş Yüze", "Niye Çattın Kaşlarını" ve "Mühür Gözlüm" gibi onlarca türküyle gönüllerde yer edinen, bağlaması ve yorumuyla unutulmayan Neşet Ertaş, vefatının 13. yılında anılıyor.

Ertaş'ın aile ve sanat hayatının en yakın tanıklarından 66 yaşındaki kardeşi Ali Ertaş, acısını ve özlemini çektiği Neşet Ertaş ile yaşadıklarını anlattı.

"Sazını hazırlardım"

Ali Ertaş, AA muhabirine, ağabeyi ile birlikte düğünlere ve konserlere gittiğini söyledi.

"Ben Kırşehirli Muharrem Ertaş'ın oğlu, ünlü sanatçı Neşet Ertaş'ın öz kardeşi... Onunla yetiştim, büyüdüm." diyen Ertaş, onunla geçirdiği zamanların mutlu ve huzurlu olduğunu dile getirdi.

Ertaş, ağabeyi sahne alacağı zaman hazırlıklarına yardım ettiğini belirterek, "Sazını hazırlardım. Ne gerekiyorsa hazırlığını yapardım. Genellikle şehir içi konserlerine beraber giderdik. Birlikte çalmıyorduk. Yanında iyi darbuka çalan bir kişi getirirdi. Konser bittikten sonra özel yerlere davet ederlerdi. Çok kişi davet ederdi. Çıkar giderdik. Evde zaman geçirirdik." diye konuştu.

Ağabeyinin cömert bir kişiliğe sahip olduğuna dikkati çeken Ali Ertaş, insanları geri çevirmediğini, maddi ve manevi yardımcı olmaya çalıştığını kaydetti.

"Bozkırın Tezenesi" ile yaşadıklarını dün gibi hatırladığını anlatan Ertaş, şöyle devam etti:

"Ağabeyimle yaşadığım, geçirdiğim günleri özlüyorum. Mesela bahçenin işlerini beraber yapardık. Hemen ağabeyim, 'Sen otur.' derdi. Kıyamazdı bana. Ben de ona kıyamazdım. Özledim. Onunla geçirdiğim zamanları hiçbir zaman unutmadım. Unutamadım. Unutulacak gibi değil. Eve gittiğim zaman 'Şurada şunu yapmıştık.', 'Burada bunu yapmıştık.' diyorum. Ama onu özlemem gitmiyor. Birlikte yaptıklarımızı unutamıyorum. Unutulacak gibi değil."

"Müzikleri hiç unutulmuyor"

Ali Ertaş, babası ve ağabeyi sayesinde kendisinin de bağlama çalmayı öğrendiğini dile getirerek, "İleride sana lazım olur, çal." dediklerini, bir süre çaldığını ancak uzun zamandır bağlamasını eline almadığını söyledi.

Neşet Ertaş'ın eserlerinin halkın hafızasında yer ettiğine ve çok sevildiğine değinen Ertaş, şu ifadeleri kullandı:

"Hepsi aynı şekilde dinlenir, unutulmaz. Unutulacak parçalar değil. Kendisi nasıl unutulmuyorsa, ağabeyim nasıl kimseden ayrılmıyorsa, parçalarının hiçbiri de ayrılacak gibi değil. Müzikleri hiç unutulmuyor. Kendi hiçbir zaman unutulmuyor. Herkes dua ediyor. Halk boş bırakmıyor. Mezarına sadece Kırşehir değil, Türkiye genelinden geliyorlar. Yani öyle seviliyor, sayılıyor."

Ertaş, ağabeyini sevenlerin kendisine de saygı ve sevgi gösterdiğini belirterek, kardeşiyle gurur duyduğunu kaydetti.