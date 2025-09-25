Neşet Ertaş, 13. Ölüm Yıl Dönümünde Anıldı

KIRŞEHİR'de 'Bozkırın Tezenesi' olarak bilinen Türk halk müziği ozanı Neşet Ertaş, 13'üncü ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Türk halk müziği ozanı Neşet Ertaş'ın 13'üncü ölüm yıl dönümünde mezarı başında düzenlenen anma programına; CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş ve Neşet Ertaş'ın yakın dostu olarak bilinen Bayram Bilge Tokel ile çok sayıda vatandaş katıldı.

'GİDEREK DAHA İYİ ANLAŞILIYOR'

Kırşehir Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, "Neşet Ertaş ustamızın vefatının 13'üncü yılı vesilesiyle böyle anlamlı bir etkinlikte bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu programı hazırlayan ve katılım sağlayan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Neşet Ertaş, hepimizin bildiği gibi, şehrimizin en kıymetli değerlerinden biridir. Hayatını memleket sevdasına, Kırşehir'in tanıtımına ve kültürel mirasımıza adamış büyük bir ozandır. O, yalnızca bir sanatçı değil; aynı zamanda bir düşünür, bir gönül insanıdır. Her ne kadar fiziken aramızdan ayrılmış olsa da kalplerimizdeki sevgisi her geçen gün daha da büyüyor. Giderek daha iyi anlaşılıyor, daha doğru değerlendiriliyor" diye konuştu.

'KIRŞEHİR'E BÜYÜK ÖNEM VERMİŞTİR'

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ise "Neşet Ertaş, çok değerli bir sanatçımız, bir halk ozanımızdı. Onun sazı, sözü ve bozlakları, Kırşehir'in tanıtımında büyük rol oynamıştır. Aynı zamanda şehrimizin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olmasında da önemli katkıları vardır. Yaşadığı sürece Kırşehir'e büyük emek vermiştir. Şehrimizin adını her platformda gururla duyurmuştur. Elbette hayatında hem acı hem tatlı günler olmuştur. İşte o günlerin izlerini, duygularını, yaşanmışlıklarını türkülerine, bozlaklarına konu etmiştir" dedi.

'HEPİMİZ İÇİN ÇOK ZOR GEÇTİ'

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da "13 yıl nasıl geçti? Ailesi için bu sürecin ne kadar zor geçtiğini en iyi biz biliyoruz. Ama sadece onlar için değil, hepimiz için de çok zor geçti. Çünkü onun ismini, onun mirasından bir pay almak isteyenler hep oldu. Ama biz, bu süreci aileyle birlikte yürüttük. Ne yazık ki bu süreçte ailemizin içine sızmaya çalışanlar da oldu. Kendilerini bu ailenin bir parçası gibi göstermeye çalıştılar. Biz bu mahallede büyüdük. Mezarlıkta bizim ailemiz, dedelerimiz, amcalarımız da onun hemen yakınındadır. Biz de zamanı geldiğinde burada yatacağız. Biz, Anadolu aşık geleneğinin önemli temsilcileriyle yoğrulmuş bir nesiliz. Bu mücadele de her zaman sürecek" diye konuştu.

'KÜLTÜRÜMÜZÜN KAYNAKLARI KURUTULMASIN'

Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş, "Bir konuya özellikle dikkat çekmek istiyorum. Babamız, bu kültürün son aşığı, son temsilcisi değildi. Dolayısıyla bu kültüre sahip çıkmak, sadece onun ismine değil, aynı zamanda bu yolun tüm değerlerine, vasiyetlerine ve miraslarına sahip çıkmak demektir. Vasiyet dediklerimiz, bize verdikleri öğütlerdir. Mirasları ise geride bıraktıkları eserlerdir. Babamızın bize verdiği öğütlerden biri vardı ki, ben bunu her fırsatta tekrarlıyorum. Çünkü onun için çok önemliydi, bu nedenle bizim için de çok değerli. 'Taşıma suyla değirmen dönmez' derdi. Bu söz, kaynakların tükenmemesi gerektiğini, özümüzü unutmamamız gerektiğini anlatır. Kültürümüzün kaynakları kurutulmasın, bu değerlere sahip çıkılsın" dedi.

Haber-Kamera: Fahrettin Toker/KIRŞEHİR,