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Sinema Genel Müdürlüğü NATO film arşivlerini erişime açtı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin NATO üyeliğinin ilk yıllarını belgeleyen tarihi film arşivini erişime açtı. Arşivde Adnan Menderes'in 1957 Paris NATO Zirvesi görüntüleri ile dönemin askeri faaliyetlerine ait kayıtlar yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin NATO üyeliğinin ilk yıllarını belgeleyen tarihi film arşivini erişime açtı.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, arşivde, merhum Başbakan Adnan Menderes'in 1957 Paris NATO Zirvesi'ne katıldığı görüntüler bulunuyor.

Arşivlerde ayrıca, dönemin Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü, Koramiral Fahri Korutürk ve Türkiye'nin NATO bünyesindeki ilk askeri faaliyetlerine ilişkin dikkat çekici görüntüler yer alıyor.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz
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