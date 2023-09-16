Narlıdere Belediyesi Tarihi Kültür Evi, Berlin Alevi Toplumu Cemevi organizasyonuyla İzmir'e gelen üniversite öğrencilerini ağırladı. Başkan Engin, 'Gençlerimiz hem Yukarıköy'ü hem Kültür Evimizi ziyaret ederek çok değerli bilgiler öğrendiler. Tüm vatandaşlarımızı her geçen gün daha çok misafirimizi ağırladığımız Yukarıköy'e ve Kültür Evimize bekliyoruz' diye konuştu.

Narlıdere Belediyesi Tarihi Kültür Evi, Berlin Alevi Toplumu Cemevi organizasyonuyla İzmir'e gelen üniversite öğrencilerini ağırladı. Başkan Engin, "Gençlerimiz hem Yukarıköy'ü hem Kültür Evimizi ziyaret ederek çok değerli bilgiler öğrendiler. Tüm vatandaşlarımızı her geçen gün daha çok misafirimizi ağırladığımız Yukarıköy'e ve Kültür Evimize bekliyoruz" diye konuştu.

Narlıdere'nin ayakta kalan en eski binası olan ve Tahtacı Türkmenlerinin gelenek-göreneklerinin anlatıldığı Kültür Evi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Tarihi Yukarıköy'de yer alan Kültür Evi'nin son konukları, Berlin Alevi Toplumu Cemevi organizasyonuyla İzmir'e gelen üniversite öğrencileri oldu. Kültür ve inanç programı kapsamında, Narlıdere Cem Evi'nden gelen gençlerle birlikte Narlıdere Kültür Evi'ni ziyaret eden konuklar, Tahtacı Türkmenlerin kültürünü öğrenerek tarihi bir yolculuğa çıktı. Merak ettikleri konular hakkında Kültür Evi personelinden bilgi alan gençler, Tahtacı Türkmenlerin günlük yaşamına dair her şeyi öğrenme fırsatı buldu. Yurtdışından gelen gençlere rehberlik eden Seyit Ali Türkmen, "Yurt dışından Narlıdere'ye gelen gençlerimiz Tarihi Kültür Evi'ni ziyaret ederek kendi kültürlerini keşfetme imkanı buldu. Bizi Yukarıköy'de ağırlayan Narlıdere Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"GEÇMİŞİ GELECEĞE GENÇLER TAŞIYACAK"

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, "Gençlerimizin tarihimize ve kültürümüze sahip çıktığını görmek bizi mutlu ediyor. Geçmişten gelen bu mirası geleceğe gençlerimiz taşıyacak. Biz de onlara her zaman destek olacağız. Gençlerimiz hem Yukarıköy'ü hem Kültür Evimizi ziyaret ederek çok değerli bilgiler öğrendiler. Tüm vatandaşlarımızı her geçen gün daha çok misafirimizi ağırladığımız Yukarıköy'e ve Kültür Evimize bekliyoruz" diye konuştu.