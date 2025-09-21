N. Ahmet Özalp Vefatının 3. Yılında Anıldı

Yayın camiasının önemli isimlerinden araştırmacı yazar N. Ahmet Özalp, vefatının 3. yılında Eyüpsultan'da düzenlenen programla anıldı.

"Eyüpsultan'ın Ebedi Sakinleri" kapsamında, Özalp'in Mihrişah Valide Sultan Haziresi'ndeki kabrini ziyaret eden sevenleri dua etti ve Kur'an-ı Kerim okudu.

Yeni Dünya Vakfı Genel Merkezi'nde ziyaret sonrasında gerçekleştirilen anma programını yöneten gazeteci yazar Mehmet Nuri Yardım, Türkiye'nin önemli araştırmacılarından "edebiyat arkeoloğu" olarak bilinen Özalp'in ardında çok kıymetli eserler bıraktığını söyledi.

Özalp'in yeğeni araştırmacı yazar Ömer Hakan Özalp ise konuşmasında amcasının iyi bir araştırmacı, yayıncı, gazeteci, öğretmen ve ansiklopedist olduğunu, çok sayıda eserin yanlışlarının düzeltilerek okuyucuların istifadesinde sunulmasını sağladığını kaydetti.

"İlme saygı duyan, hakkını vermeye çalışan biriydi"

Amcasının çok naif, kimseyi incitmeyen bir insan olmasına rağmen kitaplarda gördüğü yanlışlara karşı tahammül gösteremediğini ifade eden Özalp, "Bizim toplum tenkite çok açık değil. Haklı olduğu halde haklılığını kabul etmesine rağmen tahammül edemeyerek karşı çıkanlar da oldu. Amcam çok konuşmazdı, tavizsiz, titiz, çalışkan, mükemmeliyetçi, kararlı, dil konusunda titiz, dinlemeyi sever, paylaşımcı, yardım etmeyi çevresindekilerin sorunlarını çözmeyi seven, işine ve ilme saygı duyan, hakkını vermeye çalışan biriydi." dedi.

Özalp, yeni nesle ulaşamayan pek çok Osmanlıca eseri Türkçeye kazandıran amcasının Osmanlıcadan sadeleştirerek çevirdiği çalışmaların yanı sıra araştırma ve inceleme kitaplarıyla da bir "kültür arkeoloğu" olarak çalıştığını vurguladı.

Etkinliğe katılan Özalp'ın ailesi, yakınları ve yakın dostları da kendisi hakkında konuşarak, hatıralarını, hayatını, hizmetlerini ve eserlerini anlattı.

Toplantının sonunda Yeni Dünya Vakfı tarafından dinleyicilere Özalp'in İslam Hukukunun Genel İlkeleri ve Kavaid-i Külliye adlı eseri hediye edildi.

N. Ahmet Özalp hakkında

Kahramanmaraş'ta 1953'te dünyaya gelen Nuri Ahmet Özalp, öğretmen okulu ve eğitim enstitüsünü bitirdikten sonra iki yıl Türkçe öğretmenliği yaptı.

Görevinden ayrılıp yayın dünyasına girerek çeşitli yayınevleri, dergi ve gazetelerde çalışan Özalp, Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi'ne maddeler yazdı ve danışmanlık yaptı.

Yeniden öğretmenliğe dönerek, Osmanlı eserleri üzerinde çalışan usta yazar, öğretmen, yayıncı, gazeteci ve ansiklopedi yazarı olarak birçok alanda çalışmalar yaptı.

Osmanlı dönemi kültür, edebiyat ve fikir eserlerinin bugüne kazandırılmasında önemli katkıları olan Özalp, Said Halim Paşa, Filibeli Ahmed Hilmi, İzmirli İsmail Hakkı ve Şemseddin Sami gibi pek çok kıymetli fikir ve ilim adamlarının eserlerini yeniden yayımlama konusunda ciddi çalışmalara imza attı.

Eser neşirlerinin yanı sıra araştırma ve inceleme alanındaki çalışmalarıyla da kültür ve edebiyat dünyasına önemli katkılarda bulunan yazar, 2017'de Necip Fazıl Fikir-Araştırma ödülüne değer görüldü.

Özalp, aralarında "Türkülerden Seçmeler", "Türk Manilerinden Seçmeler", "Türk Ninnilerinden Seçmeler" ve Refik Halit Karay'ın eserlerinde sansür konusunu ele alan "Okları Kırılmış Kirpi"nin bulunduğu birçok eseri edebiyat dünyasına kazandırdı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 24 Eylül 2022'de 69 yaşındayken vefat eden usta edebiyatçının cenazesi, Eyüp Sultan Camii avlusunda kılınan cenaze namazının ardından Mihrişah Valide Sultan Haziresinde defnedildi.

Özalp'in eserlerinden bazıları şunlar:

"Toplumsal Çözülme", "İslam İnancının Temel İlkeleri", "Bir Muhalifin Hatıraları, "İslam'da Felsefe Akımları", "Külliyat-ı Letaif", Gülşen-i Tevhid", "Seyahatlerim", "Beşir Fuad", "Taaşşuk-ı Tal'at ve Fitnat", "Çin-Türkistan Hatıraları", "Bir Kadının Hayatı", "Bin Bir Gece Masalları", "Bir Denizcinin Avrupa Günlüğü"