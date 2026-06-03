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Mutlu Anneler Festivali 13 Haziran’da başlıyor

Mutlu Anneler Festivali 13 Haziran’da başlıyor
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Türkiye’nin tek Anne ve Bebek Platformu tarafından düzenlenen “Happy Mothers Fest”, 13-14 Haziran 2026 tarihlerinde Kalamış Marina’da anne adayları, ebeveynler ve çocuklu aileleri bir araya getiriyor. Uzman doktorların ve akademisyenlerin interaktif söyleşilerle çocuk gelişimi ve sağlığına dair soruları yanıtlayacağı festivalde; 0-6 yaş grubuna özel oyun alanları, alışveriş bölümleri ve babalara yönelik etkinlikler yer alacak.

Türkiye’nin alanındaki tek Anne ve Bebek Platformu tarafından düzenlenen “Happy Mothers Fest (Mutlu Anneler Festivali)”, 13-14 Haziran 2026 tarihlerinde Kalamış Marina’da gerçekleştirilecek. Anne adayları, yeni ebeveynler ve çocuklu aileleri bir araya getirecek festivalde; gebelik döneminden başlayarak anne ve bebek sağlığı, bakım, gelişim ve günlük yaşama dair merak edilen birçok konuda uzman isimler bilgi paylaşımında bulunacak.

Festival kapsamında kurulacak “Benim Güzel Ailem” sahnesinde; alanında uzman doktorlar ve akademisyenler, interaktif söyleşilerle ailelerin sorularını yanıtlayacak. Katılımcılar, hem uzman görüşlerinden faydalanma fırsatı bulacak hem de çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirecek. Ebeveynler, organizasyon alanında yer alacak alışveriş bölümlerinde bebeklerine yönelik ürünleri inceleyip, alışveriş yapabilecek. Babalar ve baba adayları da Kalamış Marina’nın eşsiz atmosferinde düzenlenecek sohbet ve etkinliklere katılabilecek.

GİRİŞ ÜCRETSİZ

Festival yönetimi tarafından yapılan açıklamada, 0-6 yaş grubundaki çocuklara özel yaş gruplarına uygun etkinlikler, oyun alanları ve sürpriz hediyelerin hazırlandığı belirtildi. “Happy Mothers Fest (Mutlu Anneler Festivali)”, 13 Haziran’da saat 11.00’de kapılarını ziyaretçilere açacak. Etkinliğe girişlerin Radar Türkiye uygulaması indirilerek ücretsiz gerçekleştirileceği ifade edildi.

Kaynak: Haberler.com
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