Mut'ta Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali başladı

MERSİN'in Mut ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'nin 61'ncisi Tarihi Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda açılış töreniyle başladı.

Ffestivalin açılışına; İlçe Kaymakamı İhsan Ayrancı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, çevre ilçelerin belediye başkanları, davetliler ve vatandaşlar katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan festivalin açılışında konuşan Belediye Başkanı Volkan Şeker, Karacaoğlan ve Mut deyince akla gelen festivalimizin Haziran ayının ilk haftasında açmayı yine görev bildik. Bugün akşam konser programlarımız da vardı. Fakat konser programlarını daha ileriki bir tarihe attık. Ama biz yılların geleneği kültürümüz olan festivalimizi açmaktan dolayı son derece gurur duyuyorum. İyi ki Mutluyuz. İyi ki bu topraklarda yaşadık. İyi ki sizlerle beraberiz. Ben sevginin kardeşliğin barışın huzurun ve birlikteliğin her daim devam etmesi dileğiyle sizleri selamlıyorum? dedi.

Mut Kaymakamı İhsan Ayrancı ise Mut ilçesini nitelikli tarımsal üretim anlamında farklı türlerin üretildiği ve yaşandığı çok özel, müstesna bir bölgede bulunduğunu kaydederek, 'Bize de çiftçimize de bu ortam çok önemli fırsatlar ve imkanlar sunmakta. Bugüne kadar birçok önemli çalışmalar yapılmış ve bir mesafe getirilmiş. Bundan sonraki süreçte de kurumlar olarak elbirliğiyle çiftçilerimizin buı ürünlerden elde ettiği katma değeri artırmak için çalışacağız. Çiftçimizin emeğinin hakkını alması için mücadele edeceğiz. Mut ilçemiz 77 bin 800 dekar alanda kayısı üretimini yapıldığı, 2023 yılı için 150 bin tona yakın üretim hedefi koyduğumuz bir dönemdeyiz. Türkiye'de, coğrafi işaretli sofralık Mut kayısısının yüzde 85'inin üretildiği bir yer. Dolayısıyla bu ürün buradaki tarımsal gelirde çok önemli bir yer tutuyor ifadesini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de festivalin hayırlı olmasını diledi. Yapılan konuşmaların ardından mehter takımı gösterisi yapıldı. Kayısı yeme yarışmasının düzenlendiği festival açılışı kayısının suyla buluşması ve bolluk bereketi betimleyen Dilek Havuzuna protokole katılanlar tarafından kayısı dökülmesiyle son buldu. Çeşitli sergilerin açılacağı festival boyunca kitap imza günü ve karakucak güreşleri yapılacak. 3 gün sürecek festivalin, 6 Şubat'ta 11 ili etkileyen deprem nedeniyle gece bölümünde konser etkinliklerinin düzenlenmeyeceği belirtildi.