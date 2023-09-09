Mustafa Kutlu'nun Yıldız Tozu filmi özel gösterimle izlendi

Mustafa Kutlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan, yönetmenliğini Ahmet Sönmez'in üstlendiği "Yıldız Tozu", Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de katıldığı özel gösterim yaptı.

Emaar Paribu Cineverse'deki gösterime, Bakan Tekin'in yanı sıra Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, yazar Mustafa Kutlu, Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, ATV Genel Müdürü Hacı Ali Türkarslan, filmin yönetmeni Ahmet sönmez ile 15 kişilik öğrenci grubu katıldı.

Tekin, gösterimin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Mustafa Kutlu'nun hikayelerini sürekli okuduğunu ve sevdiğini belirterek, "Filmde o ambiyans yansıtılır mı diye merak içindeydik. Ben çok beğendim. Hem filmin yapılışı hem hikayenin işleyişi hem de filmin yapıldığı coğrafya itibariyle Anadolu medeniyetinin yükseldiği insanların yaşadığı çok çok güzel köylerimiz, mekanlarımız var. İnşallah bu açıdan da sektöre örnek olur. Anadolu'daki bu köyler tanınmış olur." dedi.

Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki öğretmen ve öğrencilere filmi görmelerini tavsiye edeceğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerçekten konusu itibarıyla, vermek istediği mesaj itibarıyla güzel işlenmiş bir film. Hem Mustafa Kutlu'ya hem yönetmenimize içtenlikle teşekkür ediyorum. Ben filmin izlenmesini istiyorum, izlenmesi için ne gerekiyorsa ona göre kararlarımızı alacağız inşallah."

"İyi ki ben bu hikayeyi yazmışım, iyi ki Ahmet bunu çekmiş"

Yazar Mustafa Kutlu, Ahmet Sönmez'in iyi bir yönetmen olduğuna işaret ederek, "Doğu Anadolu'da Kemaliye diye bir yer var. Orada gördüğümüz yer bir köydür. Sadece Cumalıkızık değil, Kemaliye'de de böyle yerler olduğunu görün. Dört dörtlük bir film olmuş. İyi ki ben bu hikayeyi yazmışım, iyi ki Ahmet bunu çekmiş. Çok sevinçliyim." diye konuştu.

Kutlu, hikayesinin beyazperdeye uyarlanmasının kendisini çok mutlu ettiğini ifade ederek, sinemaseverleri iyi bir filmin beklediğini dile getirdi.

Yönetmen Ahmet Sönmez ise Bakan Tekin'e teşriflerinden ötürü teşekkür ederek, "Mustafa Kutlu hikayesini filme uyarlamak benim için çok keyifli bir şey. Biz elimizden geldiğince Anadolu topraklarının kokusunu yansıtmaya çalıştık. Artık takdir seyircimizin. İnşallah hakkını bulur." dedi.

"Yıldız Tozu" filmi hakkında

Yazar Mustafa Kutlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanarak beyaz perdeye aktarılan yapım, 22 Eylül'de sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Yapımcılığını 24 Kare Film ve Sinehane'nin üstlendiği film, küçük bir kasabada kardeşini kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalan bir çocuğun duygu dolu öyküsünü anlatıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Süleyman Biçen, Berat Çağan, Toprak Can Adıgüzel, Serdar Özer, Devrim Açelya Yılhan, Türkü Turan, Birgül Ulusoy, Egemen Duman, Ahmet Yılmaz ve Mihrimah Cankur yer alıyor.

Aile ilişkilerinin ve kardeşlik bağının vurgulandığı filmin konusu şöyle:

"Berrak bir yaz gecesidir. Kenan ve ağabeyi Mustafa, evlerinin damında sırtüstü uzanıp yıldızları seyrederken kendi yıldızlarını seçerler. Günün birinde Almanya'dan dayıları gelir. Mustafa'ya bisiklet getirir. Kenan'ın ağabeyinin de bir bisikleti vardır artık. Bisikletini o kadar seviyordur ki, Kenan'ı bile yaklaştırmaz yanına. Kenan her defasında yalvarır, huysuzluk çıkarır fakat ağabeyi bisikletini paylaşmak istemez. Bir gün dayısıyla damda otururken bir yıldız kayar. Kenan kayan yıldızlara ne olduğunu sorar. Dayısı 'Eğer bir yıldız kaydıysa o yıldızın sahibi ölmüştür.' diye anlatır. Kenan üzülür, kayan bir yıldız görmek istemez. Bir sabah erkenden, delicesine bir gürültüyle kapıları çalınır. Gelen, ağabeyinin yakın arkadaşı Abdurrahman'dır. Kenan'ın bisikletle şarampole yuvarlandığını haber verir. Oysa herkes Kenan'ı evde sanmaktadır. Anne ve babası Kenan'ın yanına koşarken, ağabey bu kaza için kendini sorumlu tutar. Kenan'ın durumu ciddidir. Mustafa şehre götürülen kardeşinden bir haber alıncaya kadar büyük bir duygu yoğunluğu yaşar. Çok sevdiği bisikletini tekrar görmek bile istemez. Evlerinin damında, bu kez Kenan olmadan yıldızları seyreder. Kayan bir yıldız görür. Bu Kenan'ın yıldızıdır. Olanca hızıyla yıldızı tutmak için koşar, koşar."