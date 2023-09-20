Mor Yakup Kilisesi ve Zeynel Abidin Türbesi Aynı Avluda Buluşuyor

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Hz. Muhammed'in 13. kuşaktan torunu Zeynel Abidin hazretlerinin türbesi ile bitişiğindeki Mor Yakup Kilisesi aynı avluda yer alıyor. İki din yüzyıllardır barış içinde ziyaretçi kabul ediyor.

İki dini yüzyıllardır aynı avluda buluşturan tarih

Mor Yakup Kilisesi ve Zeynel Abidin Türbesi aynı avluda yer alıyor

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde, aynı avluda bir tarafta Hz. Muhammed'in (sallallahü aleyhi vesselem) 13'üncü kuşaktan torunu olan Zeynel Abidin hazretlerinin türbesi ile bitişiğindeki Mor Yakup Kilisesi'nde iki din yüzyıllardır barış içinde ziyaretçi kabul ediyor.

Nusaybin'de bulunan 'Dünyanın ayakta kalan en eski vaftizhanesi' kabul edilen Ortodoks Mor Yakup Kilisesi ile bitişiğindeki, Hazreti Muhammed'in 13'üncü kuşaktan torunu Zeynel Abidin'in adını taşıyan türbe ve caminin bulunduğu alan ziyaretçilerini ağırlıyor.

Mor Yakup Kilisesi'nde sorumlu Daniel Çepe, Nusaybin'de yaşayan tek Süryani aile olduğunu ifade etti. Mor denilince renk değil de 'aziz' anlamına geldiğini söyleyen Çebe, "İnsanlar mor dedikleri zaman millet renk zannediyor. Ama mor Süryanice'de aziz anlamına geliyor. Mor Yakup hem din adamıydı hem de Nusaybin Süryanisiydi. Aynı zamanda burası dünyanın ilk üniversitesidir. Zamanında burası yatılı okuldu. Burada 800 ile bin arasında öğrenci varmış. Burada Süryanice dili başta olmak üzere teoloji, felsefe, mantık, edebiyat, geometri, astronomi, tıp ve hukuk dersleri görürlerdi" dedi.

Mor Yakup ve Hazreti Muhammed'in 13'üncü kuşaktan torunu Zeynel Abidin'in aynı dönemde yaşamadığını dile getiren Çebe, "Mor Yakup ile Zeynel Abidin aynı dönemde yaşamamış. Mor Yakup, milattan sonra 200'lü yıllarında Nusaybin'de doğmuş. Aralarında bayağı bir zaman farkı var. Mor Yakup milattan sonra 338 yılında vefat etmiş. Burada olan öğrenciler, Mor Yakup'un ziyaretine gelenlerin ilk önce Zeynel Abidin'e uğramalarını istediğini anlatırlar" ifadelerine yer verdi.

Koronavirüs döneminde ziyaretçi sayısında azalma olduğunu belirten Çebe, "İnsanlar artık yavaş yavaş ziyarete geliyor. Koronavirüs döneminde bayağı azalma olmuştu ama korona bittikten sonra yavaş yavaş turistler gelmeye başladı" diye konuştu.