Mısır'da Türk Sanat Müziği Konseri Düzenlendi

Mısır'da Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ve Hariciye teşkilatının kuruluşunun 500. yıl dönümü dolayısıyla 'Türk Sanat Müziği Konseri' düzenlendi. Konserde Türk musiki parçaları Mısırlı müzisyenler tarafından seslendirildi.

Mısır'da Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğince Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100, Hariciye teşkilatının kuruluşunun 500. yıl dönümü dolayısıyla "Türk Sanat Müziği Konseri" düzenlendi.

Büyükelçilik rezidansında düzenlenen konsere, diplomatların yanı sıra Mısırlı sanatçılar, basın mensupları ve vatandaşlar iştirak etti.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, AA muhabirine, bu konserin çok önemli, anlamlı boyutları olduğunu söyleyerek, "Her şeyden önce elbette Cumhuriyet'imizin kuruşunun 100. yıl dönümü, aynı zamanda diğer vesilemiz de Hariciye teşkilatımızın kuruluşunun 500. yıl dönümü. Bu konser klasik Türk musikisi ve Türk Sanat Musikisi eserlerinden oluşuyor." dedi.

Konserde 17 parçanın çalınacağını belirten Şen, "Bu konserin temel bir özelliği var. Aslında bu konser, bugüne kadar hiç yapılmamış bir yöntemi deniyor, çok anlamlı bir yöntem. Türk musiki parçalarını Mısırlı müzisyenler seslendirecek, icra edecek." ifadelerini kullandı.

Türk- Mısır sanat ve müziğinin ortak olduğunu dile getiren Şen, "Esasen 19. ve 20. yüzyıllarda Mısır'a gelip müzik öğreten çok bestekarımız var. Zaten bu akşam da onlardan birini, yani Hafız Şekerci Udi Cemil Bey'i de anmış olacağız. Dolayısıyla bu yönüyle son derece istisnai ve olağanüstü bir performans olacak." diye konuştu.

Büyükelçi Şen, buna benzer organizasyonları ileriki süreçte Türkiye'de de düzenlemek istediklerini kaydetti.???????