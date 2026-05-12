Geleceğin 'kültür koruyucuları' Efes'te yetişiyor

İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Müzesi'nde minik öğrenciler, uygulamalı kazı etkinliğinde arkeolojik çalışma sürecini deneyimleyerek "kültür koruyucusu" olmanın ilk adımını attı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen "Kültür Koruyucuları" projesi, çocuklarda kültürel miras bilinci oluşturmayı, tarihi eserlerin korunmasının önemini anlatmayı ve arkeolojiye yönelik farkındalık geliştirmeyi amaçlıyor.

Türkiye genelindeki müzelerde uygulanan proje kapsamında, çocuklar teorik eğitimlerin ardından çeşitli uygulamalı etkinliklerle kültürel mirası yakından tanıma fırsatı buluyor.

Efes Müzesi'nin uzman personeli tarafından okullarda teorik eğitim alan öğrenciler, Geleceğe Miras Projesi Efes Koordinatörlüğü bahçesinde oluşturulan kazı deneyimine katıldı.

"Kültür koruyucusu" rozeti aldılar

Etkinlikte ilçedeki anaokulu ve ilkokullardan 25 öğrenci yer aldı.

Arkeolog ve sanat tarihçiler, öğrencilere arkeoloji, kültür varlıklarının değeri ve kaçak kazıların zararını anlattı. Ardından kazıda kullanılan el aletleri, fırça ve buluntu fişleri gibi malzemeler tanıtıldı.

Yaklaşık 2 metrekarelik uygulama alanlarına önceden yerleştirilen imitasyon (taklit) tarihi eserler, çocuklar tarafından büyük bir titizlikle çıkarıldı. Öğrenciler arkeolojik kazı ekipmanlarını kullanarak adeta gerçek bir kazı deneyimi yaşadı. Buluntular arasında Efes Müzesi'nde sergilenen Artemis heykelciği, Yunuslu Eros figürü, sütun parçaları ve sikkelerin imitasyonları yer aldı. Kazı sırasında çıkarılan eserler, tıpkı gerçek kazılarda olduğu gibi kayıt altına alınarak müzeye teslim edildi.

Etkinliğin ardından öğrenciler Efes Müzesi'ni gezerek gerçek eserleri yerinde inceledi. Programın sonunda öğrencilere "kültür koruyucusu" rozeti, hikaye kitabı ve çeşitli hediyeler verildi.

Amaç küçük yaşta kültürel miras bilinci oluşturmak

Öğrencilere arkeolog Esra Bideci ve Bekir Tuluk ile sanat tarihçisi Özge Karadeniz eşlik etti.

Arkeolog Esra Bideci, AA muhabirine, projedeki hedeflerinin çocuklarda erken yaşta kültürel miras bilincini oluşturmak olduğunu söyledi.

Müze uzmanları olarak uzun yıllardır Selçuk'ta çocukların arkeolojik kalıntılarla ilişkilerini güçlendirmek, sürdürülebilirlik bağı oluşturmak için çalışmalar yürüttüklerini belirten Bideci, "Kültür Koruyucuları" projesi kapsamında kazı etkinlikleri düzenlediklerini anlattı.

Bideci, kazı öncesinde çocuklara arkeolojik kazının nasıl yapıldığını, kültür varlıklarının korunmasının önemini anlattıklarını ifade ederek, "Çocuklara, kazıyı nasıl yapıyoruz, hangi malzemeleri kullanıyoruz, nelere dikkat ediyoruz, bunları anlatıyoruz ve bunu deneyimlemelerini sağlıyoruz." dedi.

Anaokulu ile ilkokul 1. ve 2. sınıf öğrencileriyle çalıştıklarını, çocukları bu farkındalıkla erken yaşta tanıştırmak istediklerini dile getiren Bideci, şunları kaydetti:

"En öncelikli amacımız bu bölgenin, Efes Antik Kenti, Artemis Tapınağı ve St. Jean Kilisesi'nin sürdürülebilirliğine katkı sunmak. Çünkü insanlar duygusal bağ kurarlarsa, ilişki kurarlarsa, benimserlerse orayı sürdürülebilir kılarlar, korurlar, sahiplenirler. Biz bunun tohumlarını şimdiden ekmek istiyoruz."

Bideci, geçen yıl 200 öğrenciyle çalıştıklarını, bu sezon da 150-200 öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

Etkinliğe katılan anaokulu öğrencisi Sevgi Pekün'ün velisi Saire Pekün ise çocukların unutamayacakları bir deneyim yaşadıklarını vurgulayarak, "Çocuklarımız artık daha bilinçli bir şekilde müzeleri gezip ziyaret edebilecekler. Etkinlik o kadar güzel ki çocukların yanında biz de etkinliğe katılmak istedik." diye konuştu.