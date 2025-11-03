Haberler

Mimar Sinan'ın Evi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Tahsis Edildi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Mimar Sinan'ın evi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 20 yıllığına bedelsiz tahsis edildi. Restorasyonu yapılacak olan ev, kültürel bir merkez olarak ziyaretçilere açılacak.

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Mimar Sinan'ın evi, imzalanan protokolle 20 yıllığına Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edildi.

Mimar Sinan'ın doğduğu Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi'ndeki evi, iş birliğiyle kültürel miras olarak kazandırılıyor. Kayseri Valiliği toplantı salonunda düzenlenen protokol töreni ile Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan ve taşınmaz kültür varlığı olan tescilli yapı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 20 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edildi. Protokole,Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun imza attı.

RESTORE EDİLECEK

Protokol kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı, yapının restorasyonunu üstlenerek Mimar Sinan'ın evi olarak düzenleyecek ve ziyarete açmaya devam edecek.

Mimar Sinan gibi bir dehayı yetiştiren bu topraklara sahip çıkmanın herkesin sorumluluğu olduğunu belirten Vali Gökmen Çiçek, "Büyükşehir Belediyemizin bu konuda gösterdiği vizyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle Kayseri'nin kültürel mirasına çok kıymetli bir katkı sağlanıyor. Emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise bu sürece destek veren ve emeği geçen herkese şükranlarını sunduğunu belirtti.

Protokolle birlikte Mimar Sinan'ın evi hem restore edilecek hem de kültürel bir merkez olarak ulusal ve uluslararası ziyaretçilere tekrar açılacak. Yapının özgün kimliğini koruyarak gelecek kuşaklara aktarılması, Kayseri'nin kültürel turizm rotasında önemli bir durak olması hedefleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
