Moritanyalı öğrencilere Türkçe yaz okulu

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, "2026 Konya Türkçe Yaz Okulu Projesi" kapsamında Türkiye'ye gelen Moritanyalı üniversite öğrencileriyle görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Ökten, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenler Odası Toplantı Salonu'nda Moritanyalı üniversite öğrencilerini kabul etti.

Heyete, Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Adil Taniş başkanlık ederken, Moritanya'yı Fakülte Dekanı Mohamed Vall Babana ile Dekan Yardımcısı Ahmed Maouloud El Hilal temsil etti.

Öğrencilerin yaklaşık üç haftadır Türkiye'de bulunduğunu bildiren Ökten, öğrencilerin bu süreçte Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesinde yoğun Türkçe eğitimi aldıklarını, Bursa'nın tarihi ve kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı bulduklarını, Ankara programı kapsamında ise Türkiye'nin eğitim sistemini, devlet kurumlarını ve ortak kültürel değerlerini daha yakından tanıyacaklarını belirtti.

"Eğitim ve kültürel işbirliğini güçlendirmeye devam edeceğiz"

Ortak medeniyet anlayışı ve karşılıklı dostluk temelinde Türkiye ile Moritanya arasındaki eğitim ve kültürel işbirliğini güçlendirmeye devam ettiklerini vurgulayan Ökten, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak, sınırları aşan bu Türkçe öğretimi faaliyetlerini eğitim diplomasimizi güçlendiren, kültürel etkileşimimizi artıran ve ülkelerimiz arasında ömür boyu sürecek kalıcı dostluklar kuran son derece önemli adımlar olarak değerlendiriyoruz. Bu vesileyle programın hayata geçirilmesinde büyük emeği olan Türkiye Cumhuriyeti Nuakşot Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğimize, Konya Büyükşehir Belediyesine, Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesine, Nuakşot Üniversitesine ve gönülden katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Ümit ediyorum ki önümüzdeki yıllarda aranızdan birçok arkadaşımızı Türkiye'de yüksek lisans ve doktora yapan araştırmacılar, saygın akademisyenler, öğretmenler ya da iki ülke arasında köprü olacak lider yöneticiler olarak yeniden ağırlayacağız."

2026 Konya Türkçe Yaz Okulu Projesi

Program, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimini desteklemek, Türkiye'nin kültürel mirasını yerinde tanıtmak ve Türkiye ile Moritanya arasındaki eğitim ve kültürel işbirliğini güçlendirmek amacıyla yürütülüyor.

Nuakşot Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, iki ülke arasındaki akademik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlarken mezunları da Moritanya'da eğitim, kamu ve kültür alanlarında görev alarak Türkçenin yaygınlaşmasına destek veriyor.

Dört hafta sürecek program boyunca öğrenciler Konya'da yoğun Türkçe eğitimi alırken, Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasını yakından tanımaya yönelik çeşitli saha programlarına da katılıyor.

Bu kapsamda Bursa, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen ziyaretlerle katılımcılar, tarihi ve kültürel mekanları, eğitim kurumlarını ve kamu kuruluşlarını yerinde inceleme fırsatı buluyor.

Kaynak: AA