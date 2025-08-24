MHP'den Hacıbektaş Kültür ve Cemevi için 'Canların Türküsü'

MHP'den Hacıbektaş Kültür ve Cemevi için 'Canların Türküsü'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hibe ettiği arsa üzerinde inşa edilen Horasan Erenleri Hacıbektaş Kültür ve Cemevi Külliyesi için 'Canların Türküsü' isimli türkü yapıldı. MHP, bu türküyü sosyal medya hesabında paylaştı.

MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde hibe ettiği arsa üzerine inşa edilen Horasan Erenleri Hacıbektaş Kültür ve Cemevi Külliyesi'ne ithafen kaleme alınan 'Canların Türküsü'nü sosyal medya hesabından paylaştı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Hacıbektaş'ta hibe ettiği arsa üzerine inşa edilen Horasan Erenleri Hacıbektaş Kültür ve Cemevi Külliyesi için 'Canların Türküsü' isimli bir türkü yapıldı. Canfer Balçık tarafından kaleme alınan ve müziği İsmail Altunsaray tarafından yapılan türküyü Elif Buse Doğan seslendirdi. MHP, türküyü sosyal medya hesabından paylaştı.

'AYNI GÖNÜLDE BULUŞANLARIN TÜRKÜSÜ'

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "MHP Genel Başkanımızın, Hacıbektaş'ta hibe ettiği arsa üzerine inşa edilen Horasan Erenleri Hacıbektaş Kültür ve Cemevi Külliyesi'ne ithafen kaleme alınan bu türkü, Alevi–Sünni kardeşliğini, milli birliği ve canların ortak yüreğini anlatıyor. Bu eser, aynı sofrada, aynı gönülde buluşanların türküsüdür" ifadelerini kullandı.

'CANLARIN TÜRKÜSÜ' SÖZLERİ

Türkünün sözleri şöyle:

"Durudur dilimiz, kırk kapı açar / El ele verince kalmayız naçar /Her can vatan için serinden geçer / Bengi bir vatanın bekçileriyiz. / Canlardan mirastır bu ülke bize / Canımız fedadır Türkiye'mize / Birken bin oluruz, gerek yok söze / Nice yüzyılların öncüleriyiz. / Bağlıyız hem vatan, hem Ehl-i Beyt'e / Bu mübarek mülke, Cumhuriyet'e / Düşmeyiz zillete ya da gaflete / İki Mustafa'nın izcileriyiz. / Aynıdır yönümüz, kıblegahımız / Şaşmaz terazimiz, yok tamahımız / Hep doğruya doğru güzergahımız / Hakk'ın adaletin gözcüleriyiz. / İnsanoğlu yazar kökte, künyede / Ayrışmaya yer yok, sağlam bünyede / Hak bizi gözetsin iki dünyada / Bektaş-ı Veli'nin elçileriyiz. (Ay ile Güneş'in elçileriyiz.) "

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Milyonlarca memura güzel haber! Ödenekler artırıldı

Milyonlarca memura güzel haber! Ödenekler artırıldı
MKE'nin eski Başkanı İsmet Sayhan gözaltında! Suçlama hayli vahim

MKE'nin eski başkanı gözaltında! Suçlama hayli vahim
Mavi Vatan'ın koruyucuları İstanbul'u ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mavi Vatan'ın koruyucularını böyle selamladı
AK Parti'den görüştükleri vatandaşlara net mesaj: Öcalan'a af yok

Vatandaş sordu, AK Parti son noktayı koydu: Öcalan'a af mı geliyor?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TSK düğmeye bastı! Suriye ordusuna komando eğitimi verilecek

TSK komşu ülke için düğmeye bastı! Askerlere komando eğitimi verilecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.