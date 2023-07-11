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Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlanıyor! Ozan Güven, cenazeyi teslim aldı

Kültür Sanat Haberleri

Cumartesi günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden MFÖ üyesi Özkan Uğur'un cenazesi Karacahmet Gasilhanesi'nden alındı. Aralarında Ozan Güven'in de olduğu grup, cenazeyi teslim aldıktan sonra törenin düzenleneceği Atatürk Kültür Merkezi'ne götürüldü.

Hayatını kaybeden MFÖ üyelerinden Özkan Uğur'un cenazesi aralarında Ozan Güven'in de olduğu ekip tarafından Karacahmet Gasilhanesi'nden alındı. Uğur AKM'de düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

OZAN GÜVEN YALNIZ BIRAKMADI

Daha önce üç kez lenf kanserini yenen ancak geçtiğimiz aylarda tekrar kansere yakalanan ve Üsküdar'da özel bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Özkan Uğur 8 Temmuz Cumartesi günü 69 yaşında hayatını kaybetti. Özkan Uğur'un cenazesi Karacaahmet Gasilhanesi'nden alındı. Uğur'la birçok projede yer alan ve acı haberi aldıktan sonra taziye evine giden Ozan Güven, gasilhaneye giderek işlemlerde yardımcı oldu.

Özkan Uğur bugün son yolculuğuna uğurlanıyor! Ozan Güven, cenazeyi almak için gasilhaneye gitti

KARACAAHMET MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLECEK

Uğur'un cenazesi Atatürk Kültür Merkezi (AKM)' ne götürüldü. Uğur için bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 11.00'da tören yapıldı. Usta sanatçı anma töreninin adından Taksim Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Özkan Uğur bugün son yolculuğuna uğurlanıyor! Ozan Güven, cenazeyi almak için gasilhaneye gitti

Özkan Uğur bugün son yolculuğuna uğurlanıyor! Ozan Güven, cenazeyi almak için gasilhaneye gitti

Özkan Uğur bugün son yolculuğuna uğurlanıyor! Ozan Güven, cenazeyi almak için gasilhaneye gitti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

Özkan Uğur AKM Magazin Kültür Sanat Haberler

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Yorumlar (2)

sade vatandaş:

size biçilen ömür sona erip o an geldikten sonra bu dünyadaki içinde sevaplarınız saklamak istediğiniz günahlarınızın olduğu amel defteriniz hesap günü açılmak üzere kapanır artık ne o sıcacık yatağınıza girebilr ne makam araçlarında saraylarda sefa sürer helal haram artık hayatınızı yaşamaya devam edemezsiniz kul millet hakkı yemeyen bunlara arka çıkanlar hariç ameli iyi olan herkese Allah rahmet eylesin

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aristoteles:

inananlar icin öyle benim inancımdada Tinimiş üçmsğ kavuşacak doğaya kavuşacak

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