Mersin Yenişehir Belediyesi 3. Komedi Oyunları Festivali Sona Erdi

Mersin Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Yenişehir Komedi Oyunları Festivali sona erdi. Binlerce sanatsever, Türkiye'nin seçkin tiyatrolarını Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde ücretsiz izledi. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de festivali kapsamında sahnelenen oyunları vatandaşlarla birlikte izledi.

Mersin Yenişehir Belediyesi'nin düzenlediği 3.Yenişehir Komedi Oyunları Festivali ile Mersinliler, 9 gün boyunca birbirinden güzel tiyatro oyunlarını izleme fırsatı yakaladı. 18 – 26 Kasım arasında düzenlenen festivalde, toplam 11 oyun sanatseverlerle buluştu. Çocuk oyunları "Arı Maya" ve "Bremen Müzikali", Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin şarkılı ve interaktif komedi oyunları olan "Hey Gidi Günler", Sumru Yavrucuk'un iki perdelik müzikli uyarlama oyunu "Shirley Valentine", Ali Poyrazoğlu, Güneş Berberoğlu ve Melih Ekener'in oynadığı "Tamamla Bizi Ey Aşk", Emre Karayel'in "Erkek Aklı" oyunu, Billur Yazgan, Cansu Tosun, Ceyhun Fersoy, Lemi Filozof, Sinan Çalışkanoğlu'nun sahne aldığı "Pembe Pırlantalar" oyunu, Yenişehir Şehir Tiyatrosu'nun "Kediler Ülkesi" oyunu, Tiyatro Mavra'nın tek perdelik komedi oyunu "Cephede Piknik" ve tiyatroda 23.yılını geride bırakan efsanevi grup Mahşer-i Cümbüş'ün oyunları sahnelendi. Mersinliler festivale büyük ilgi göstererek, Mersinliler de festivale büyük ilgi göstererek her oyunda salonları doldurdu. Yenişehir Belediyesi festivalde 13 bin sanatseveri ağırladı.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Yenişehir Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz 3. Yenişehir Komedi Oyunları Festivali'ni başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Halkımızın yoğun ilgisini görmek bizi gururlandırdı, doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Sanatın halkımız üzerindeki olumlu etkisini biliyor, görüyoruz. Yenişehir'de bu anlayışla hareket ediyoruz. Kültür ve sanat yaşamımızın önemli bir parçası" diye konuştu.