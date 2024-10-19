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Mersin Devlet Opera ve Balesi 'Carmen' Operasını Sahnede İzdırap Etti

Mersin Devlet Opera ve Balesi 'Carmen' Operasını Sahnede İzdırap Etti
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Mersin Devlet Opera ve Balesi, Georges Bizet tarafından bestelenen 'Carmen' operasını Mersin Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşturdu. Eser, görkemli bir prodüksiyonla izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Carmen" operasını sanatseverlerle buluşturdu.

Fransız besteci Georges Bizet'nin bestelediği, librettosu Prosper Merimee'nin aynı isimli kısa romanından yola çıkılarak Ludovic Halevy ve Henri Meilhac tarafından kaleme alınan ve operaya uyarlanan "Carmen", Mersin'de sanatseverlerin izlenimine sunuldu.

Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sahnelenen eserin orkestra şefliğini, Andrea Francesco Solinas yaptı.

Rejisörlüğü Haldun Özörten'e ait operanın dekor tasarımını Çağla Çitkaya, kostüm tasarımını Sevtaç Demirer, ışık tasarımını Tarı Deniz, koreografisini Özlem Şenormanlılar ve Ender Üçdemir, koro şefliğini Anıl Aydın ve çocuk korosu şefliğini Reyhan Beydüz üstlendi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, burada yaptığı konuşmada, emeği geçenlere teşekkür ederek "Carmen operasının prömiyerinde sizlerle birlikte olmanın heyecanını yaşıyorum. Bu özel gecede, sanatın ve müziğin büyüsüyle yolculuğa çıkacağız." dedi.

Yaklaşık 2,5 saat süren opera, sanatseverler tarafından ilgiyle izlendi. Programa, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da katıldı.

Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Kültür Sanat

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