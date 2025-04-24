İstanbul'da korkutan bir deprem daha

İstanbul'da korkutan bir deprem daha
Bakan Kurum sayı verip uyardı: İstanbul için vakit daralıyor

Bu ifadeyi ilk kez kullandı: İstanbul için vakit daralıyor
Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı

Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Fatura kültür müdürüne kesildi
Binlerce elektrikli araç, devasa gemiyle Türkiye'ye getirildi

Devasa gemi böyle görüntülendi! Binlerce araç Türkiye'de

Mersin'de 'Mağusa Fotoğrafları' Sergisi Açıldı

Mersin'de 'Mağusa Fotoğrafları' Sergisi Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Konsolosluğu ve Gazimağusa Belediyesi işbirliğiyle 'Mağusa Fotoğrafları' sergisinin açılışı yapıldı. Toros Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen sergide, Gazimağusa'da çekilen 35 fotoğraf sergilendi.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde "Mağusa Fotoğrafları" sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Toros Üniversitesi ev sahipliğinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Konsolosluğu ve Gazimağusa Belediyesi işbirliğinde Gülüm Özveren Sanat Galerisi'nde düzenlenen sergide, Fotoğraf Büyüsü Dostları Derneği üyelerinin Gazimağusa'da çektiği 35 fotoğraf yer aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Konsolosu Özgür Ezel, açılıştaki konuşmasında, Mersin'in Kıbrıs adasıyla uzun yıllara dayanan özel ilişkisi olduğunu söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Özel, "Mersin Limanı, Kuzey Kıbrıs'ın dünyaya açılan kapısı. Kuzey Kıbrıs'a giden uluslararası postalar dahi Mersin'den ulaşmaktadır. Bu kent bizim için özel. Gazimağusa kültür sanat anlamında çok ileri bir kentimiz. Sanatçılarımız da fotoğraflarıyla bu derinliği ve zenginliği çok güzel yansıtmış." diye konuştu.

Açılışta Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Arıöz ve Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Gazimağusa Belediyesi halk oyunları ekibi gösteri yaptı, katılımcılar sergiyi gezdi.

Sergi, 16 Mayıs'a kadar açık olacak.

Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Kültür Sanat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.